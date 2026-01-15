Головна Світ Економіка
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти
ЄС урізав нафтову стелю для Росії
Стелю ціни знижено до $44,1 за барель

Європейський Союз із 1 лютого знижує граничну ціну на російську нафту до $44,1 за барель. Відповідні зміни до регламенту оприлюднені в Офіційному журналі ЄС, повідомляє «Главком».

Новий ліміт у $44,1 за барель замінює попередню стелю у $47,6, яка діяла з вересня 2025 року до кінця січня 2026 року. До цього, починаючи з грудня 2022 року, гранична ціна на російську нафту становила $60 за барель.

Суть механізму проста: компанії з ЄС і країн «Великої сімки» можуть перевозити, страхувати та фінансувати поставки російської нафти лише тоді, коли вона продається за ціною не вище встановленої стелі.

Це означає, що банки, страхові компанії та судноплавні оператори мають право працювати тільки з тими партіями нафти, які продаються дешевше за дозволений ліміт. Усі інші поставки залишаються поза легальними західними сервісами.

Мета обмеження: зменшити валютні надходження Росії та ускладнити фінансування її війни проти України.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії знайшла можливість використання нафти, вилученої з суден так званого «тіньового флоту» РФ, для фінансування військової підтримки України.

За даними The Times, британські спецпідрозділи готуються до потенційних рейдів на російські нафтові танкери, які перевозять нафту в обхід санкцій. Потенційними цілями можуть стати сотні суден, що використовуються для нелегального експорту російської нафти.

Теги: нафта росія Європа

