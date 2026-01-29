Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Юридична голка для нафтової бульбашки Кремля

Пам’ятаєте, як ще рік-півтора тому російський «тіньовий флот» здавався невловимим привидом, що дозволяв Кремлю обходити будь-які обмеження? Старі іржаві танкери з незрозумілими власниками та прапорами екзотичних островів спокійно возили нафту, наповнюючи воєнний бюджет агресора. Але сьогодні ситуація змінилася настільки радикально, що морська логістика РФ починає нагадувати спробу перевезти воду в ситі. Західні союзники знайшли ту саму «голку» в юридичному стозі сіна, яка перетворює ці кораблі на плавучі пастки.

Головна деталь, що ламає гру – це питання національної належності, або простіше кажучи, прапора. Міжнародне морське право – штука сувора: якщо судно не має легальної реєстрації, воно автоматично стає «піратом» поза законом. Будь-який військовий корабель у міжнародних водах має право затримати такий об’єкт. Саме цей юридичний зашморг почав затягуватися, коли цивілізовані країни просто почали позбавляти російські підставні танкери їхніх фальшивих прапорів.

Тепер у Москви залишився вибір без вибору: або бачити, як їхні судна арештовують по всьому світу, як це сталося буквально кілька днів тому, коли французькі ВМС перехопили танкер «Грінч», або ж виводити флот із тіні. Кремль обрав другий варіант, масово реєструючи судна безпосередньо в Росії. Але це пастка. Як тільки танкер піднімає російський триколор, він стає «токсичним» для банків, страховиків та більшості світових портів. Більше ніяких анонімних схем – тепер це офіційна власність держави-агресора, яку видно на всіх радарах.

Для України це не просто новини з рубрики «що там у сусідів», а стратегічна перемога на економічному фронті. Послідовна дипломатична лінія президента Зеленського, який на кожному міжнародному майданчику наголошував на необхідності повного енергетичного задушення агресора, нарешті дає плоди. Це той випадок, коли м’яка сила та юридичний тиск працюють ефективніше за прямі погрози. Завдяки тому, що Київ не давав партнерам «забути» про тіньові схеми, ми бачимо приголомшливу статистику: продуктивність танкерів під санкціями США впала на 70%.

Росія змушена витрачати колосальні кошти на військовий супровід своїх танкерів, бо без нього їх тепер може затримати ледь не кожен патрульний катер. Це перетворює експорт нафти на неймовірно дорогу затію. Кожен долар, який Кремль витрачає на паливо для винищувачів супроводу чи на перевалку нафти у відкритому морі, – це долар, який не піде на виробництво ракет. Ми стаємо свідками того, як «тіньовий флот», що мав стати порятунком для російської економіки, стає її головним тягарем. Кораблі ще плавають, але фінансово вони вже йдуть на дно.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корабель санкції нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
27 сiчня, 19:01
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
У Республіці Комі стався блекаут
У Республіці Комі стався блекаут
19 сiчня, 23:05
Чи чекати Україні реальних гарантій безпеки?
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
12 сiчня, 17:37
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
10 сiчня, 04:15
Лівітт повідомила, що екіпаж судна підлягає судовому переслідуванню за будь-які порушення американського законодавства
США судитимуть екіпаж захопленого російського танкера – Білий дім
7 сiчня, 19:56
У місті ліквідовують наслідки нічного удару
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
7 сiчня, 12:48
Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
3 сiчня, 08:57
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
30 грудня, 2025, 00:47

Ігор Петренко

Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Енергетичний зашморг: як дипломатія України добила тіньовий флот РФ
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля
Морська блокада 2.0: що Захід готує для Кремля
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
Що насправді Віткофф повезе Путіну?
Трамп і його 28 пунктів: «чорний лебідь» Україні на День подяки
Трамп і його 28 пунктів: «чорний лебідь» Україні на День подяки
Як Україну намагаються зробити розмінною картою у великій грі
Як Україну намагаються зробити розмінною картою у великій грі
Стратегічні угоди з Грецією, Францією та Іспанією. Що це означає для України?
Стратегічні угоди з Грецією, Францією та Іспанією. Що це означає для України?

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua