Венесуела вимагає від США негайних доказів, що Мадуро та його дружина живі

Венесуела просить Вашингтон підтвердити, що президент та перша леді в безпеці

Уряд Венесуели не має інформації про місцеперебування президента Ніколаса Мадуро. Про це заявила віцепрезидентка країни Делсі Родрігес. Як інформує «Главком», про це повідомляє Clash Report.

Вона також вимагала негайних «доказів життя» Мадуро та першої леді Сілії Флорес, наголосивши на необхідності підтвердження їхньої безпеки.

«Ми вимагаємо доказів того, що президент Мадуро та його дружина живі, і покладаємо відповідальність за їхню безпеку на Вашингтон», – заявив генеральний прокурор Венесуели.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.