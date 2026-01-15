Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
фото: Getty Images

Американський лідер не надав конкретики щодо можливої зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній. Як інформує «Главком», про це Трамп сказав в інтерв'ю для Reuters.

«Я зустрінуся, якщо він там буде. Я там буду», – сказав Трамп.

Проте, поки не зрозуміло, чи запланована офіційно така зустріч. Американський лідер не надав конкретики.

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у США, під час якої лідери обговорювали питання безпекових гарантій і мирного врегулювання війни з Росією.

За підсумками перемовин Зеленський заявив, що сторони досягли високого рівня узгодження документообігу щодо гарантій безпеки, який майже готовий до фінального підпису, але все ще очікує підтвердження з боку США.

За даними Reuters, під час тієї зустрічі Трамп зазначив, що сторони наближаються до домовленості, але деякі питання ще залишаються відкритими, зокрема щодо територій і гарантій, і що переговори продовжуватимуться.

До слова, Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що на його думку не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський на зустрічі з Навроцьким 19 грудня
Навроцький передав Зеленському двотомник про Волинську трагедію
20 грудня, 2025, 04:56
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
26 грудня, 2025, 23:17
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
30 грудня, 2025, 02:57
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
7 сiчня, 21:00
Трамп попередив про намір отримати Гренландію «легким або важким шляхом»
Трамп попередив про намір отримати Гренландію «легким або важким шляхом»
10 сiчня, 00:58
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
10 сiчня, 04:32
Глава держави пропонує депутатам продовжити мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
12 сiчня, 10:32
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
13 сiчня, 03:46
Президент вважає, що світові лідери та міжнародні організації мають втрутитися і допомогти народу Ірану
Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані
13 сiчня, 06:19

Політика

Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди
Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди
США перекидають авіаносну ударну групу з Азії на Близький Схід
США перекидають авіаносну ударну групу з Азії на Близький Схід
Сенат США дозволив Трампу самостійно вирішувати, чи вводити війська до Венесуели
Сенат США дозволив Трампу самостійно вирішувати, чи вводити війська до Венесуели
Ще одна країна направить військових до Гренландії
Ще одна країна направить військових до Гренландії
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність
Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua