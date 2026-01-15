Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі

Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Американський лідер не надав конкретики щодо можливої зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній. Як інформує «Главком», про це Трамп сказав в інтерв'ю для Reuters.

«Я зустрінуся, якщо він там буде. Я там буду», – сказав Трамп.

Проте, поки не зрозуміло, чи запланована офіційно така зустріч. Американський лідер не надав конкретики.

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у США, під час якої лідери обговорювали питання безпекових гарантій і мирного врегулювання війни з Росією.

За підсумками перемовин Зеленський заявив, що сторони досягли високого рівня узгодження документообігу щодо гарантій безпеки, який майже готовий до фінального підпису, але все ще очікує підтвердження з боку США.

За даними Reuters, під час тієї зустрічі Трамп зазначив, що сторони наближаються до домовленості, але деякі питання ще залишаються відкритими, зокрема щодо територій і гарантій, і що переговори продовжуватимуться.

До слова, Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що на його думку не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією