Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп проголосив себе очільником Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп проголосив себе очільником Венесуели
Після усунення від влади Мадуро США оголосили, що вони «керуватимуть» політикою Венесуели
фото: Getty Images

Лідер Сполучених Штатів оприлюднив скриншот, де вказано, що він «виконує обовʼязки президента Венесуели»

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social скриншот, де вказано, що він є «виконувачем обов’язків президента Венесуели». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера.

Як зазначено на світлині, Трамп нібито вступив на посаду очільника Венесуели у січні 2026 року.

Трамп проголосив себе очільником Венесуели фото 1
скриншот

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона

До слова, адміністрація Дональда Трампа, окрім контролю над нафтовими родовищами Венесуели, виявляє значний інтерес до покладів металів та рідкоземельних елементів країни. Як повідомляє CNN, ці ресурси мають стратегічне значення для національної безпеки США, проте їх видобуток може стати набагато складнішим викликом, ніж робота з нафтою.

Читайте також:

Теги: Венесуела Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент РФ Володимир Путін та президент Венесуели Ніколас Мадуро
«Горе тому, хто покладається на Путіна»: Bild назвав країни, які зрадив Кремль
10 сiчня, 19:47
Перед виборами Трамп побажав удачі Орбану
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
9 сiчня, 11:51
Трамп ухилився від прямої відповіді щодо дзвінка Путіну
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
9 сiчня, 11:01
Берлінська закликала людей адаптуватися до нових реалій, прокачувати свої навички у сфері технологій та готуватися до можливих змін, оскільки, на її думку, найціннішим ресурсом у майбутньому стане час
Чи заберуть США Гренландію? Берлінська дала вражаючий прогноз
7 сiчня, 02:37
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
25 грудня, 2025, 05:43
Сенатор підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
21 грудня, 2025, 22:03
Дональд Трамп заявив, що він зупинив вісім воєн, однак не згадав жодного разу про війну в Україні
«Мені дістався безлад». Трамп виступив зі зверненням до нації
18 грудня, 2025, 08:53
Бальний зал буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
17 грудня, 2025, 08:39
Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
16 грудня, 2025, 03:34

Політика

Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Кронпринц Ірану заявив про «новий етап національного повстання»
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua