Трамп проголосив себе очільником Венесуели

Після усунення від влади Мадуро США оголосили, що вони «керуватимуть» політикою Венесуели

Лідер Сполучених Штатів оприлюднив скриншот, де вказано, що він «виконує обовʼязки президента Венесуели»

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social скриншот, де вказано, що він є «виконувачем обов’язків президента Венесуели». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера.

Як зазначено на світлині, Трамп нібито вступив на посаду очільника Венесуели у січні 2026 року.

скриншот

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона

До слова, адміністрація Дональда Трампа, окрім контролю над нафтовими родовищами Венесуели, виявляє значний інтерес до покладів металів та рідкоземельних елементів країни. Як повідомляє CNN, ці ресурси мають стратегічне значення для національної безпеки США, проте їх видобуток може стати набагато складнішим викликом, ніж робота з нафтою.