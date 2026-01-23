США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн – Bloomberg

У ВООЗ заявили, що планують обговорити юридичні варіанти врегулювання боргу США на засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

Сполучені Штати офіційно завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, залишивши неоплачений борг у розмірі близько $260 млн. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Bloomberg зазначає, що все фінансування ВООЗ з боку США припинено, а американських співробітників відкликано з усіх офісів організації, включно з її штаб-квартирою в Женеві. Також США повністю припинили участь у керівних органах та робочих групах, які діють під егідою ВООЗ.

Рішення про вихід було ухвалене після того, як Дональд Трамп підписав відповідний указ у перший день свого другого президентського терміну. Він звинуватив організацію у неналежному реагуванні на пандемію COVID-19, відсутності реформ та недостатній незалежності від політичного впливу.

Згідно з резолюцією Конгресу США 1948 року, для виходу з ВООЗ країна повинна заздалегідь повідомити про це та врегулювати всі фінансові зобов’язання. Водночас високопосадовець HHS заявив, що американське законодавство не містить прямої вимоги погашати борг до завершення процедури виходу. За оцінками ВООЗ, станом на січень 2025 року заборгованість США становила близько $260 млн.

Експерти попереджають, що вихід США може серйозно вплинути на глобальні програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом, Еболою та готовність світу до майбутніх пандемій. У 2022-2023 роках внесок США до бюджету організації сягав майже $1,3 млрд.

У ВООЗ заявили, що планують обговорити юридичні варіанти врегулювання боргу США на засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні, однак визнають, що організація не має реальних механізмів примусу. За словами експертів, формально США можуть вважатися «неактивним членом» доти, доки борг не буде погашений.

Нагадаємо, у січні минулого року президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я.