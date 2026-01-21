Головна Світ Політика
Як Канада позиціонує себе щодо Гренландії на тлі територіальних претензій Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Як Канада позиціонує себе щодо Гренландії на тлі територіальних претензій Трампа
Штучне зображення, де американський прапор накладений на території Канади, Гренландії та Венесуели
фото: соціальні мережі

Канада радикально переглядає оборонний бюджет

Президент США Дональд Трамп знову сколихнув інформаційний простір Канади, опублікувавши в соцмережі Truth Social створене штучним інтелектом зображення. На ньому американський прапор накладений на території Канади, Гренландії та Венесуели. Хоча такі провокації вже стали звичними, реакція канадської влади цього разу виявилася значно рішучішою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи на форумі в Давосі, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, не називаючи імен, застеріг від політики, де економічна інтеграція та тарифи використовуються як зброя. Він підкреслив, що держави середнього рівня мають об'єднуватися, аби не стати об'єктом чужих інтересів. Карні чітко заявив про підтримку суверенітету Гренландії та Данії, назвавши Росію головною загрозою в Арктичному регіоні.

У відповідь на геополітичні виклики Канада радикально переглядає оборонний бюджет. Після виділення мільярда доларів на зміцнення південного кордону, країна спрямовує мільярдні інвестиції на північ. Пріоритетними напрямками стали:

  • будівництво надсучасних загоризонтних радіолокаційних станцій (проєкт на понад $4 млрд);
  • закупівля підводних човнів та військової авіації;
  • посилення наземної присутності та льодового забезпечення в Арктиці.

Попри те, що США та Канада продовжують співпрацю в межах NORAD, зокрема проводячи спільні навчання в Гренландії, майбутнє цих відносин залишається під питанням. На тлі гіпотетичних припущень про можливість втручання США у захист канадських кордонів, Оттава розглядає варіант відправки власних військ до Гренландії як жест підтримки її цілісності. Марк Карні наголосив, що Канада обирає шлях дотримання міжнародних правил і колективної легітимності як противагу політиці грубої сили.

Як відомо, канадські оборонні планувальники вперше за сто років провели теоретичне моделювання масштабного військового конфлікту зі Сполученими Штатами, яке показало швидку поразку Канади в класичній війні та необхідність переходу до партизанських методів опору. 

Йдеться не про реальний оперативний план, а про аналітичну модель, покликану оцінити потенціал Канади в гіпотетичному протистоянні з США. Моделювання показало, що у випадку повномасштабного вторгнення американські війська здатні захопити ключові стратегічні об’єкти Канади на суші та морі протягом від двох до семи днів.

До слова, Трамп раніше неодноразово публічно називав Канаду потенційним «51-м штатом» США, що викликало різку реакцію в Оттаві.

