Відносно Запорізької АЕС. Йде гра «в кого міцніші яйця»

Найближчі дні будуть найтяжчі, з точки зору психології

Якщо що, я на Запоріжжі :)

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Я вже неодноразово писав: головний комплекс Путіна – комплекс карибської кризи. Він вважає, аби Хрущов не злякався, то Америка б перестала існувати, як велика держава. Він хоче переграти цю саму кризу, вважаючи, що перед ним слабак Байден, який в останній момент злякається.

Зараз іде гра «в кого міцніші яйця». І наша задача довести, що саме у нас. Вірогідність підриву саме АЕС – мінімальна. Хоча провокації, включно з невеликим забруднення локальних територій існують (це ні в якому разі не прямий ядерний удар тактичною зброєю).

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Найближчі дні будуть найтяжчі, з точки зору психології. 22-23.02.22 я всім говорив: страшно, виїжджайте. Не виїхали, не переливайте з пустого в порожнє. І подумайте про тих, хто зараз тут на передовій і все це читає.