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Ситуація на ЗАЕС: який рівень радіації в містах України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ситуація на ЗАЕС: який рівень радіації в містах України
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна
фото з відкритих джерел

Наразі найвищий рівень радіаційного забруднення фіксується у Чорнобильській зоні відчуження

5 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна, рівень радіації в країні в межах норми. Актуальний стан радіаційного фону можна дізнатися на карті Українського гідрометеорологічного центру, де відображаються виміри по всіх точках контролю, розміщених по всій Україні.

Станом на ранок, 5 липня 2023 року, ситуація перебуває під контролем.

Рівень радіації в Україні
Рівень радіації в Україні
фото: Український гідрометеорологічний центр

Наразі найвищий рівень радіаційного забруднення фіксується у Чорнобильській зоні відчуження.

«На пунктах спостереження радіометричної мережі НГМСУ та АСКРС в 30км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані величини потужності експозиційної дози (ПЕД), які перебувають в межах своїх середньомісячних величин, що свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон. Вплив на навколишнє природне середовище викидів від діяльності АЕС України був зникаюче малим», – йдеться у повідомленні..

Нагадаємо, що російські загарбники 5 липня погрожували підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти повідомляли, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

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Теги: радіація Запорізька АЕС

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