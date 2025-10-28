Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація

Якою буде наша військова авіація вже у 20XX році

Президент Зеленський минулого тижня здійснив європейське турне, зокрема відвідав Норвегію та Швецію. Брав участь у Лондоні у засіданні «коаліції охочих»…

Після повернення глава держави поспілкувався з журналістами українських і міжнародних ЗМІ у режимі офрек. Тут зупинюся на одній з найцікавіших тем: якою буде українська військова авіація у майбутньому. Сподіваємося, близькому)

Президент повідомив деталі домовленості зі Швецією. Як ви вже знаєте, Україна отримає сучасні бойові літаки «Гріпен». Отримати ми їх маємо у великій кількості. Ця угода є частиною стратегії створення нового повітряного флоту.

Загалом Україна зараз іде трьома паралельними шляхами: F-16, «Гріпен» і «Рафаль», з акцентом на локалізацію та швидку підготовку пілотів. Паралельні переговори ведуться зі Швецією, Францією та США (щоб забезпечити різні платформи і підтримку). Це довгий шлях, але він значно посилює нашу авіацію.

Ключові тези президента:

Домовлено про постачання «Гріпенів» – угода зі Швецією передбачає 150 нових літаків.

«Гріпен» – фаворит через низьку вартість обслуговування, простоту інтеграції зброї та скорочений час підготовки пілотів.

Цитати:

«Обслуговування «Гріпена» – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена»;

«Для нашого пілота не півтора року навчання, як з F-16, а шість місяців»;

«Стосовно «Гріпена» – на нього чіпляється все».

Важлива умова угоди – майбутня локалізація виробництва/обслуговування «Гріпена» в Україні (названо історичною домовленістю). Тобто є план, що вже в ікс роках ці літаки будуть збиратися в Україні.

Мета у довгостроковій перспективі – флот близько 250 нових літаків для української бойової авіації.

Окрім цього також говорили про фронт, ситуацію в енергетиці, «Будапешт», який здувся, санкції від Трампа і… паспорти Труханова.

З того, що можна публікувати, – ключове, коротко, з деякими цитатами вже на «Главкомі».