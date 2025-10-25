Головна Країна Події в Україні
Берлінська назвала умову, за якої Україна може програти війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Берлінська назвала умову, за якої Україна може програти війну
За словами Берлінської, російська військова машина тільки розкочегарилася
Керівниця Центру підтримки аеророзвідки попереджає про загрозу поразки, якщо «не припинити брехати один одному»

Україна перебуває лише на початку війни і може її програти, «якщо не припинити брехати один одному». Як інформує «Главком», про це заявила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

«Я просто знаю, що якщо ми не припинимо брехати один одному і обмінювати час і територію на життя людей через цю брехню, то ми себе заженемо у величезну поразку», – попередила вона.

За словами Берлінської, російська військова машина тільки розкочегарилася, тільки почалася. Крім того, до РФ йде велика допомога Китаю.

«Зараз ми перебуваємо в жовтні 2025 року. Я би дуже хотіла помилятися, але, що я бачу – що ми на початку цієї гонки. Ми тільки, на жаль, на початку війни», – підсумувала вона.

Раніше Берлінська назвала несподіваний фактор, який може кардинально змінити хід війни. 

Крім того, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року. 

Також Буданов назвав головну умову завершення війни. 

Теги: війна Україна Марія Берлінська

