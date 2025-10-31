Які країни претендують на шведські винищувачі Gripen? Дані від аналітиків

Україна має найбільший план замовлення серед інших країн, на 100-150 шведських літаків

Одним із винищувачів, який необхідний Україні для посилення військової авіації, є літак Gripen. Тому для країни важливо відстежувати потенційних та наявних претендентів на ці літаки. Аналітики видання Defense Express зробили аналіз, хто наразі має плани на шведські винищувачі Gripen, пише «Главком».

Наразі відомо лише про Бразилію, яка має чинний контракт із 2014 року щодо 36 винищувачів Gripen E/F, 10 літаків країна вже отримала. Також покупцем Gripen є Таїланд, який замовив у 2025 році 4 додаткових літаки. Найбільшим замовником є країна-виробник Швеція, яка має замовлення для власної авіації в розмірі 60 літаків.

Серед потенційних замовників аналітики визначають Колумбію, яка хоче отримати 16-24 винищувачів. Проте на здійснення цього контракту можуть вплинути погіршення відносин Боготи та Вашингтона. Тому через зірвання контракту Колумбії, 12 літаків може отримати Перу. Відомо і про те, що Таїланд повідомляв про свій інтерес у додаткових 8-10 машинах.

Ба більше, сама ж Швеція, безпосередньо Saab (шведська компанія, що спеціалізується в галузі авіабудування) сподівається на контракт із Філіпінами, що передбачає замовлення на суму від 5,3 до 7,1 млрд доларів для купівлі 40 винищувачів. Однак Філіппіни не прийняли остаточного рішення й Міноборони країни цікавлять такі моделі літаків як F-16 Block 70/72, японські Mitsubishi F-2 та корейські KF-21.

Однак тепер серед замовників є й Україна, яка претендує на 100-150 винищувачів. «Тобто загалом твердих замовлених літаків зараз у Saab близько 90, а в потенційному портфелі ще 176-236 Gripen», – йдеться в статті. Серед потенційних замовників «Gripen» ще є Бразилія, однак їх вона планує виробляти самостійно. Також Швеція пропонувала винищувачі Португалії, які мають стати на заміну їхнім F-16.

«Ключовим у цьому має бути лише розуміння того, що в інтересах України – закріпити за собою контракт із максимально можливою локалізацією виробництва. Не лише фінального збирання, а й виробництва комплектуючих, окремих частин, вузлів та агрегатів із метою участі в глобальній виробничій кооперації Saab. Інакше, кількість охочих «залюбки допомогти» виконати українське замовлення буде кратно збільшуватись», – зазначають аналітики. Також варто не забувати, що є й інші країни, які не мають власної бойової авіації, тому вони можуть бути потенційними претендентами на шведські літаки в майбутньому.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що президент назвав три літаки, на яких будуватиметься майбутня українська військова авіація. Україна обрала три основні платформи, які в майбутньому мають стати основою української авіації. «F-16, «Гріпен» та «Рафаль».

Згодом Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна отримає бойові літаки «Гріпени» та розкрив деталі угоди зі шведами. Він заявив, що Україна домовилася зі Швецією про постачання до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen – перші літаки можуть надійти вже 2026 року.