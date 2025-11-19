Головна Світ Політика
«Таке буває». Трамп став на захист саудівського кронпринца у справі про вбивство журналіста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Американський президент не вперше виправдовує вбивство медійника в саудівському консульстві
фото: Джей Ді Венс

Адміністрація Джо Байдена дійшла висновку, що кронпринц санкціонував убивство журналіста Джамаля Хашоггі

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, назвавши його «великим союзником». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Це перший візит саудівського лідера до Сполучених Штатів після того, як у 2021 році адміністрація Джо Байдена дійшла висновку, що він санкціонував убивство журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі у 2018 році. Під час пресконференції в Овальному кабінеті журналістка запитала Трампа про вбивство Хашоггі. Президент став на захист принца.

«Він робить феноменальну роботу. Таке буває, але він нічого про це не знав», – сказав Трамп про кронпринца.

Трамп також розкритикував журналістку, яка поставила запитання про висновки розвідки: «Не треба бентежити нашого гостя такими питаннями»,– сказав він, назвавши телеканал ABC News «фейковими новинами». За мить він пішов ще далі, заявивши, що компанія ABC взагалі не повинна мати ліцензію на мовлення через таке запитання.

Це не перший випадок, коли Трамп виправдовує вбивство Хашоггі – так само він реагував і у 2018 році. І все це пролунало після того, як він похвалив Мухаммеда за його «показники у сфері прав людини» та заявив, що вони з наслідним принцом «завжди були по один бік у всіх питаннях». Саудівська Аравія, де принц має практично необмежену владу, відкидає оцінки американської розвідки та наполягає, що винні в убивстві Хашоггі були покарані.

Мухаммед бін Салман заявив, що «вкрай боляче чути про те, що хтось втрачає життя без причини або поза межами закону – це було болісно для нас у Саудівській Аравії». Він назвав убивство «великою помилкою» і додав, що «ми робимо все можливе, аби таке більше ніколи не повторилося».

Нагадаємо, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідав Білий дім з офіційним робочим візитом 18 листопада. Мухаммед бін Салман провів офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

