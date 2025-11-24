Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Під час переговорів у Женеві американська делегація звинуватила українську сторону у злитті ЗМІ негативних деталей щодо мирного плану

У неділю, 23 листопада, у Женеві відбулася зустріч між представниками США та України, присвячена мирному плану президента Трампа. Попри публічно оптимістичні заяви, переговори були напруженими, а американська сторона висунула серйозні звинувачення на адресу Києва. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на два джерела, передає «Главком».

Зустріч, що передувала спільним позитивним коментарям держсекретаря США Марко Рубіо та глави Офісу президента України Андрія Єрмака, була «напруженою».

За даними джерел, під час переговорів американська делегація звинуватила українську сторону в тому, що вона навмисно «злила» в американську пресу негативні деталі щодо мирного плану.

Після цього інциденту українські представники нібито погодилися опублікувати «позитивну заяву від одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію».

Крім того, під час зустрічі Київ представив Вашингтону свою зустрічну пропозицію, вимагаючи внесення змін до плану Трампа. США, зі свого боку, висловили готовність розглянути та внести «деякі зміни» до документа.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.