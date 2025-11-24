Головна Світ Політика
search button user button menu button

Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
фото з відкритих джерел

Під час переговорів у Женеві американська делегація звинуватила українську сторону у злитті ЗМІ негативних деталей щодо мирного плану 

У неділю, 23 листопада, у Женеві відбулася зустріч між представниками США та України, присвячена мирному плану президента Трампа. Попри публічно оптимістичні заяви, переговори були напруженими, а американська сторона висунула серйозні звинувачення на адресу Києва. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на два джерела, передає «Главком».

Зустріч, що передувала спільним позитивним коментарям держсекретаря США Марко Рубіо та глави Офісу президента України Андрія Єрмака, була «напруженою».

За даними джерел, під час переговорів американська делегація звинуватила українську сторону в тому, що вона навмисно «злила» в американську пресу негативні деталі щодо мирного плану.

Після цього інциденту українські представники нібито погодилися опублікувати «позитивну заяву від одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію».

Крім того, під час зустрічі Київ представив Вашингтону свою зустрічну пропозицію, вимагаючи внесення змін до плану Трампа. США, зі свого боку, висловили готовність розглянути та внести «деякі зміни» до документа.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

 Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.

Теги: Андрій Єрмак переговори Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа та «план Трампа»
Або Європа стає союзником України, або виграють Трамп і Путін
22 листопада, 21:38
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
21 листопада, 18:10
За словами Пєскова, Москва не отримувала інформації від Києва про готовність відновити переговори
Кремль зробив заяву про відновлення мирних переговорів
18 листопада, 12:42
На авіабазі Ендрюс стоїть літак Air Force One, який використовується для перельотів Трампа
На авіабазі, де регулярно буває Трамп, знайдено «підозрілий пакунок» – CNN
7 листопада, 13:20
Прем’єр Бельгії реагує на появу невідомих дронів
Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання Радбезу через інциденти з дронами
5 листопада, 16:38
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
30 жовтня, 03:33
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
29 жовтня, 05:35
Продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
27 жовтня, 21:56
Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою
Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою
24 жовтня, 07:24

Політика

Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua