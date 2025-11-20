У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання

«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання

Пункти американського «мирного плану» щодо України ще обговорюються й можуть змінюватися

Американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами неназваних американських посадовців, план ще опрацьовується, а будь-яка остаточна угода вимагатиме поступок з обох сторін – не тільки з боку України.

Деякі з пунктів, які зараз обговорюються – включаючи ті, що, як видається, схиляються на користь Москви – не є остаточними і, майже напевно, будуть змінені, заявили посадовці США.

План, який переглянув і підтримав президент Дональд Трамп, є останньою спробою Білого дому покласти край війні Росії в Україні. Деякі положення плану, зокрема територіальні поступки в районах, які наразі не контролюються Росією, українська сторона вже раніше визначала як неприйнятні. Але американські посадовці попри це бачать нову можливість для відновлення мирних переговорів.

«План все ще перебуває на стадії розробки, і багато його пунктів ще не остаточно узгоджені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».