Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Міненерго роз’яснило ситуацію з експортом
фото з відкритих джерел

Уряд спростував інформацію про комерційний експорт світла

Міністерство енергетики повідомило, що Україна не експортує електроенергію в інші країни, незважаючи на об’єднану з європейською мережею енергосистему. Вся вироблена потужність наразі спрямовується для заберзпечення внутрішніх потреб. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак», – йдеться у повідомленні.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється. 

Нагадаємо, що під час масованих ракетно-дронових атак Росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України. Існує кілька причин застосування відповідних заходів.

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України.

Читайте також:

