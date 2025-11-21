Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення

Уряд спростував інформацію про комерційний експорт світла

Міністерство енергетики повідомило, що Україна не експортує електроенергію в інші країни, незважаючи на об’єднану з європейською мережею енергосистему. Вся вироблена потужність наразі спрямовується для заберзпечення внутрішніх потреб. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак», – йдеться у повідомленні.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

Нагадаємо, що під час масованих ракетно-дронових атак Росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України. Існує кілька причин застосування відповідних заходів.

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України.