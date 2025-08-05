Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1058260 (+1120) осіб,
- танків ‒ 11071 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23091 (+12) од,
- артилерійських систем – 31081 (+28) од,
- РСЗВ – 1452 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169),
- крилаті ракети ‒ 3555 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57337 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Як відомо, триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.