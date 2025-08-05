Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1058260 (+1120) осіб,

танків ‒ 11071 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23091 (+12) од,

артилерійських систем – 31081 (+28) од,

РСЗВ – 1452 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169),

крилаті ракети ‒ 3555 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57337 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 5 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.