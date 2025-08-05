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Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1058260 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 11071 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23091 (+12) од,
  • артилерійських систем – 31081 (+28) од,
  • РСЗВ – 1452 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169),
  • крилаті ракети ‒ 3555 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57337 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 5 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 5 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб війна росіяни озброєння

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