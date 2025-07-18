США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів

Раніше канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів

Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постпреда США у НАТО Метью Вітакера, якого цитує The Guardian.

Вітакер наголосив, що «ведеться постійна розмова» про те, чи будуть Сполучені Штати продавати вже наявні в їхньому арсеналі системи Patriot. Водночас посадовець додав, що точну дату завершення цього процесу він назвати не може.

«Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо гостру необхідність, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст», – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про угоду, згідно з якою США продаватимуть європейським партнерам американську зброю, що дозволить збільшити постачання до України.

Як повідомлялося, уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну. Раніше Трамп заявив, що ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України.

До слова, США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО. Як повідомляє The New York Times, більшість цієї зброї вже зібрано – вона або взята зі складів, або спеціально виготовлена останнім часом