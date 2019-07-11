Новий виборчий закон має бути уведений в дію вже з 2020 року

Святослав Вакарчук Український музикант, вокаліст, лідер рок-гурту «Океан Ельзи», композитор, громадський діяч.

Святослав Вакарчук

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Прийняття виборчого кодексу ВР - це крок уперед: без мажоритарки і з відкритими списками

Вітаю Україну з новим виборчим законом, з відкритими списками! Серед авторів нового Виборчого кодексу - мажоритарник від Голосу Леонід Ємець. Серед тих, хто добивався прийняття цих змін понад 10 років - є і члени команди Голосу!

Ще під час президентських виборів я радив Порошенку забезпечити прийняття цього закону, щоб нова рада обиралася за новими правилами, а старі корупціонери не лізли через мажоритарку. Він обрав стару політику і програв. А справедливість все одно перемогла.

Прийняття виборчого кодексу ВР - це крок уперед: без мажоритарки і з відкритими списками. Але навіть, зробивши крок вперед, старі політики з ВР не забули про себе: нові правила виборів почнуть діяти тільки з грудня 2023 року, а отже за новою системою вибори в парламент пройдуть, якщо все піде за планом, аж у жовтні 2028-го. А тому «Голос» у новій Раді буде ініціювати зміни до Виборчого кодексу, щоб гармонізувати його з сучасним законодавством, а головне - вимагатиме ввести його в дію з 1 січня 2020 року.

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