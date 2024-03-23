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Валентин Кім Психолог

Які політичні переконання має сучасна молодь

glavcom.ua
Молоді жінки все більше тяжіють до «лівих» поглядів, а от молодих чоловіків заносить в «правий» бік
ілюстративне фото: Depositphotos

Сучасне покоління Z в політичному контексті це не одне, а два покоління

У світі сформувалося уявлення, що молодь (те саме славнозвісне покоління Z – це не про кацапів, це загальна назва покоління людей, які народилися на межі тисячоліття), так от, що ця молодь прямо вся відрізняється суто «лівими» політичними поглядами.

Однак нещодавні дослідження вчених зі Стенфордського університету доводять, що це не зовсім так.

Взагалі покоління мають тенденцію рухатись як єдине ціле в сенсі своїх ідей, цінностей і переконань. Тобто та чи інша цінність буде притаманна всім (ну майже всім) представникам покоління. Наприклад довоєнне та повоєнне покоління в СРСР були адептами колективізму та цінували їжу. Ті, хто вижив в війну і голодомори розуміли ціну хліба і родичалися.

Наступне покоління (радянські беббі-бумери) носилися за дефіцитами та хрусталем з фінськими стінками і намагалися як найшвидше роз'їхатися з комуналок, бо дефіцит та приватність став цінністю їхнього покоління.

І так далі.

Але та чи інша особливість проявляється у всього покоління. А от з Z-ками вийшло не зовсім так.

Те саме стенфордське дослідження виявило, що «ліві» погляди притаманні цьому поколінню так само, як і «праві», але розподіл відбувається по статевим кордонам. Молоді жінки все більше тяжіють до «лівих» поглядів, а от молодих чоловіків заносить в «правий» бік.

Така ситуація проявилася не лише в Південній Кореї, Британії, США та в Німеччині, чиї дані у прикріплених діаграмах. Така ж ситуація спостерігається в Тунісі, Польщі, Китаї. Жінки набагато ліберальніше ставляться до питань міграції, гендерної рівності, расової приналежності, ніж чоловіки.

Які політичні переконання має сучасна молодь фото 1

Фактично сучасне покоління Z в політичному контексті це не одне, а два покоління.

Окрім наукового інтересу ця проблема має і суто практичну загрозу – новий удар по народжуваності. На тлі другого демографічного переходу подібна ситуація з політичним розмежуванням в рамках одного покоління створює більше перепон для відновлення чисельності населення (особливо в розвинених країнах). В тих же самих США ітак збільшилась доля розлучень і зменшилась частка шлюбів, коли чоловіки і жінки мають протилежні політичні погляди. А така соціологічна новина як розкол всередині покоління Z взагалі загострює проблему ще більше.

Інакше кажучи Байдену і Трампу слід у своїх передвиборчих виступах орієнтуватися на залучення нових прихильників по статевим ознакам – Байден має привернути до себе увагу молодих хлопців (молоді жінки ітак є прихильницями більш ліберальних поглядів), а Трампу слід стати більш привабливим для молодих дівчат.

Ось така вам соціологія.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика молодь населення

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Валентин Кім

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