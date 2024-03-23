Які політичні переконання має сучасна молодь

Молоді жінки все більше тяжіють до «лівих» поглядів, а от молодих чоловіків заносить в «правий» бік

Сучасне покоління Z в політичному контексті це не одне, а два покоління

У світі сформувалося уявлення, що молодь (те саме славнозвісне покоління Z – це не про кацапів, це загальна назва покоління людей, які народилися на межі тисячоліття), так от, що ця молодь прямо вся відрізняється суто «лівими» політичними поглядами.

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Однак нещодавні дослідження вчених зі Стенфордського університету доводять, що це не зовсім так.

Взагалі покоління мають тенденцію рухатись як єдине ціле в сенсі своїх ідей, цінностей і переконань. Тобто та чи інша цінність буде притаманна всім (ну майже всім) представникам покоління. Наприклад довоєнне та повоєнне покоління в СРСР були адептами колективізму та цінували їжу. Ті, хто вижив в війну і голодомори розуміли ціну хліба і родичалися.

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Наступне покоління (радянські беббі-бумери) носилися за дефіцитами та хрусталем з фінськими стінками і намагалися як найшвидше роз'їхатися з комуналок, бо дефіцит та приватність став цінністю їхнього покоління.

І так далі.

Але та чи інша особливість проявляється у всього покоління. А от з Z-ками вийшло не зовсім так.

Те саме стенфордське дослідження виявило, що «ліві» погляди притаманні цьому поколінню так само, як і «праві», але розподіл відбувається по статевим кордонам. Молоді жінки все більше тяжіють до «лівих» поглядів, а от молодих чоловіків заносить в «правий» бік.

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Така ситуація проявилася не лише в Південній Кореї, Британії, США та в Німеччині, чиї дані у прикріплених діаграмах. Така ж ситуація спостерігається в Тунісі, Польщі, Китаї. Жінки набагато ліберальніше ставляться до питань міграції, гендерної рівності, расової приналежності, ніж чоловіки.

Фактично сучасне покоління Z в політичному контексті це не одне, а два покоління.

Окрім наукового інтересу ця проблема має і суто практичну загрозу – новий удар по народжуваності. На тлі другого демографічного переходу подібна ситуація з політичним розмежуванням в рамках одного покоління створює більше перепон для відновлення чисельності населення (особливо в розвинених країнах). В тих же самих США ітак збільшилась доля розлучень і зменшилась частка шлюбів, коли чоловіки і жінки мають протилежні політичні погляди. А така соціологічна новина як розкол всередині покоління Z взагалі загострює проблему ще більше.

Інакше кажучи Байдену і Трампу слід у своїх передвиборчих виступах орієнтуватися на залучення нових прихильників по статевим ознакам – Байден має привернути до себе увагу молодих хлопців (молоді жінки ітак є прихильницями більш ліберальних поглядів), а Трампу слід стати більш привабливим для молодих дівчат.

Ось така вам соціологія.