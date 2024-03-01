Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео)
На околицях місця прощання з політиком спостерігаються проблеми з інтернет-зв'язком
У Москві на Борисівському цвинтарі та біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, пройде прощання з опозиційним політиком Олексієм Навальним, посилено «охорону». Про це повідомляє Радио.Свобода.
Рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.
Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.
Сегодня в Москве должны пройти похороны Алексея Навального— Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024
Силовики выстроили ограждения на пути от метро Марьино до Борисовского кладбища. К храму съезжаются автозаки.
Видео: Медиазона pic.twitter.com/VD2aYA3rqz
Також з'являються повідомлення, що на околицях церкви проблеми з інтернет-зв'язком. Раніше видання повідомляли, що поруч з церквою встановили антену для зв'язку представників спецслужб. На запитання кореспондента «А що, будуть глушити?» працівник, який встановлює антену, відповів: «Це залежить від вас».
Охорону московських територій у зв'язку з похороном Навального почали посилювати ще напередодні. Вже вчора поблизу цвинтаря та біля станції метро «Борисове» чергували поліцейські патрулі. По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі.
Полицейские начали патрулировать Борисовское кладбище, где завтра похоронят Навального— Медиазона (@mediazzzona) February 29, 2024
К кладбищу привезли большое количество металлических ограждений, а рядом с ним ходят патрули — по два-три полицейских.
Издание RusNews пишет, что по периметру кладбища «на каждом фонарном… pic.twitter.com/jchWT328SP
Крім того, у церкві розклеїли плакати про заборону аудіо- та відеозапису, над царською брамою вівтаря почали монтувати відеокамеру. Наразі, люди вже збираються біля храму.
Відспівування Олексія Навального пройде у храмі о 14:00 за московським часом. Його поховають о 16.00 на Борисівському цвинтарі.
Нагадаємо, Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами. Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом
Стало відомо, що вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального.
Коментарі — 0