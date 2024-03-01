Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео)

По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі

На околицях місця прощання з політиком спостерігаються проблеми з інтернет-зв'язком

У Москві на Борисівському цвинтарі та біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, пройде прощання з опозиційним політиком Олексієм Навальним, посилено «охорону». Про це повідомляє Радио.Свобода.

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Рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

фото: Медуза

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

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Сегодня в Москве должны пройти похороны Алексея Навального



Силовики выстроили ограждения на пути от метро Марьино до Борисовского кладбища. К храму съезжаются автозаки.



Видео: Медиазона pic.twitter.com/VD2aYA3rqz — Медиазона (@mediazzzona) March 1, 2024

Також з'являються повідомлення, що на околицях церкви проблеми з інтернет-зв'язком. Раніше видання повідомляли, що поруч з церквою встановили антену для зв'язку представників спецслужб. На запитання кореспондента «А що, будуть глушити?» працівник, який встановлює антену, відповів: «Це залежить від вас».

Відразу біля церкви поставили антену, щоб у силовиків працював зв'язок, поки у решти його не буде фото: The insider

Охорону московських територій у зв'язку з похороном Навального почали посилювати ще напередодні. Вже вчора поблизу цвинтаря та біля станції метро «Борисове» чергували поліцейські патрулі. По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі.

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Полицейские начали патрулировать Борисовское кладбище, где завтра похоронят Навального



К кладбищу привезли большое количество металлических ограждений, а рядом с ним ходят патрули — по два-три полицейских.



Издание RusNews пишет, что по периметру кладбища «на каждом фонарном… pic.twitter.com/jchWT328SP — Медиазона (@mediazzzona) February 29, 2024

Крім того, у церкві розклеїли плакати про заборону аудіо- та відеозапису, над царською брамою вівтаря почали монтувати відеокамеру. Наразі, люди вже збираються біля храму.

фото: Медуза

Відспівування Олексія Навального пройде у храмі о 14:00 за московським часом. Його поховають о 16.00 на Борисівському цвинтарі.

Нагадаємо, Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами. Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом

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Стало відомо, що вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального.