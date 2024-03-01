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Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео)
По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі
фото: Медуза

На околицях місця прощання з політиком спостерігаються проблеми з інтернет-зв'язком

У Москві на Борисівському цвинтарі та біля храму «Втамуй моя печалі», де сьогодні, 1 березня, пройде прощання з опозиційним політиком Олексієм Навальним, посилено «охорону». Про це повідомляє Радио.Свобода.

Рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео) фото 1
фото: Медуза

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Також з'являються повідомлення, що на околицях церкви проблеми з інтернет-зв'язком. Раніше видання повідомляли, що поруч з церквою встановили антену для зв'язку представників спецслужб. На запитання кореспондента «А що, будуть глушити?» працівник, який встановлює антену, відповів: «Це залежить від вас».

Відразу біля церкви поставили антену, щоб у силовиків працював зв'язок, поки у решти його не буде
Відразу біля церкви поставили антену, щоб у силовиків працював зв'язок, поки у решти його не буде
фото: The insider

Охорону московських територій у зв'язку з похороном Навального почали посилювати ще напередодні. Вже вчора поблизу цвинтаря та біля станції метро «Борисове» чергували поліцейські патрулі. По периметру, на стовпах вуличного освітлення, було встановлено камери зовнішнього спостереження, приготовлено металеві огорожі.

Крім того, у церкві розклеїли плакати про заборону аудіо- та відеозапису, над царською брамою вівтаря почали монтувати відеокамеру. Наразі, люди вже збираються біля храму.

Похорон Навального: спецназ чергує біля храму та кладовища вже другу добу (фото, відео) фото 2
фото: Медуза

Відспівування Олексія Навального пройде у храмі о 14:00 за московським часом. Його поховають о 16.00 на Борисівському цвинтарі.

Нагадаємо, Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами. Дружина політика впевнена, що люди в Європі хочуть допомогти у боротьбі з путінським режимом

Стало відомо, що вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії у зв'язку зі смертю Навального. 

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Теги: метро політика інтернет документи Олексій Навальний кладбище похорон видео

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