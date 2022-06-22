Чому рашисти гадять де попало: психолог дав шокуюче пояснення

Окупакнти спеціально загиджують українські будинки і квартири, аби вижити з них українців

Окупантів можна перемогти цивілізацією і комфортом

Росіяни спеціально загиджують територію України, бо це є їхнім єдиним способом підкорення територій. Про це аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Валентин Кім написав на Facebook.

Кім згадав історії про те, як рашисти жили у захоплених будівлях на Київщині – використовуючи дущ як туалет, туалет як склад, обмальовуючи стіни будівель і сплячи на підлозі.

За словами психолога, росіяни чинять так спеціально (як лисиця, яка таким же способом намагається вижити із нори охайного борсука): «Це можливість зробити цей шматок убитої території лише своїм, таким, на який ніхто вже не зможе претендувати».

Кім нагадав, що практично усюди після рашистів залишаються купи сміття. Психолог запевняє – це не реакція окремої людини, не наказ керівницта, це «масова поведінка окупанта – загидити, щоб заволодіти».

Крім того, зазначив аспірант Інституту соціальної та політичної психології, російська влада керується ординськими, кочовими принципами володіння територіями. Вони, за словами Валентина Кіма, «потрібні не для використання, а для демонстрації панування». А найзручніше, пояснив психолог, демонструвати своє панування за допомогою руйнування.

Разом з тим, Кім пояснив, що може перемогти російських окупантів – це цивілізованість. «Загроза будь-якому кочівнику – це бацила цивілізованості. Багато кочових цивілізацій розпалися через розтління комфортом», – запевнив психолог.

Нагадаємо, під «лисячу» модель поведінки окупантів потрапив, зокрема, будинок екснардепа Ігоря Мірошниченка.

Мірошниченко продемонстрував, що окупанти зробили із його житлом, розташованим у передмісті Києва.