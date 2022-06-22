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  4. У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової
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    Соціум

    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової

    Пожежа у музеї сталася сьогодні вночі - У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової
    Пожежа у музеї сталася сьогодні вночі
    фото: російські ЗМІ

    Згоріла копія будинку, де Валентина Терешкова жила у дитинстві

    У Ярославській області Росії сталася пожежа у музеї «Космос», присвяченому першій жінці-космонавту Валентині Терешковій. Він знаходиться у селі Нікульському, де колись жила Терешкова. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    У ніч на 22 червня пожежна сигналізація спрацювала у дерев'яному будинку – копії хати, де жила сім'я першої жінки-космонавта.

    «Повідомлення про спалах надійшло на пульт чергового о 02:36. Дерев'яний будинок-музей загальною площею 48 кв. м горів відкритим вогнем», – повідомили у МНС у Ярославській області.

    За попередньою інформацією, пожежа почалася у підпіллі, потім вогонь перекинувся на основне приміщення будинку. О 03:42 пожежу було локалізовано, о 03:56 ліквідовано відкрите горіння. Повну ліквідацію пожежі було оголошено лише о 06:14. За дерев'яним будинком знаходиться галерея – перехід в основну будівлю музейного комплексу. По ньому вогонь тягою перекинувся на цегляний корпус.

    До місця пожежі виїхав навіть начальник Головного управління МНС Росії в Ярославській області Вадим Андямов.

    У російському рятувальному відомстві запевняють, що приміщення музею вдалося врятувати від вогню, однак визнають, що деякі експонати все ж постраждали від пожежі.

    Люди внаслідок пожежі не постраждали. Наразі з’ясовуються причини загоряння.

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    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової
    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової
    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової
    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової

    Як відомо, перша жінка-космонавт Валентина Терешкова у цьому році відзначила 85 день народження. Попри свій поважний вік Терешкова уже багато років є депутаткою російської Держдуми. Саме вона є авторкою ініціативи щодо «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

    Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі горів теплообмінник. Про пожежу біля Новошахтинського нафтопереробного заводу під Ростовом стало відомо вранці 22 червня.

    Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною.

    До відома, родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів», який потрапив під українські санкції.

    Нагадаємо, нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова.

    Також 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

    Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

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    Теги: пожежа росія музей
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    У Росії згорів музей депутатки-космонавтки Терешкової