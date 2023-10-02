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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Словаччина та інформаційний провал

glavcom.ua
На парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося
фото: Reuters

Росіяни інформаційно атакували словаків на всіх рівнях

Результати виборів в Словаччині є дуже серйозним ударом по нам, який ще треба зрозуміти і оцінити. Справа не в тому, що переміг популіст Фіцо, а в тому, що перемогла антиукраїнська риторика. Тобто значна частина словаків налаштовані проти України. Маючи можливість спостерігати за тим, що відбувалось в словацьких соцмережах – я можу сказати, що росіяни інформаційно атакували на всіх рівнях. Фактично, завдяки російським тролям і ботам була створена агресивна атмосфера боротьби з підтримкою України, ЛГБТ та «Америкою», яка це все насаджує. Вливши значні ресурси в ці речі, Кремль мобілізував прихильників Фіцо переважно в регіонах та малих містах.

Урок Словаччини для нас має бути вивченим і з інших причин. Альтернатива для Німеччини – проросійська неонацистська партія вперше в історії вийшла на 2 місце в опитуваннях. Риторика цієї партії є антиукраїнською, а її лідерів пов’язують з росіянами. Зрозуміло, що тут теж не сидять без діла російські боти і тролі. Перемога Альтернативи буде колосальним викликом для нас, якщо війна перетвориться на затяжну. Подібна історія розгортається в США з Трампом, на прихід якого здається Путін вирішив зробити свою останню ставку.

Зрозуміло, що ми не можемо втручатись у вибори в цих країнах, але ми терміново маємо протидіяти зростанню антиукраїнської риторики. Здобутки, які ми мали за перших півроку війни – колосальне захоплення українцями в світі, почали вихолощуватись. По-перше, росіяни відновили системну інформаційну роботу з підтримки радикальних партій та мобілізації населення. По-друге, наша інформаційна робота зазнала серйозного провалу. Вишенькою на торті цього провалу є новина про те, що Мінкульт витратив 60 млн грн, на англомовний канал, відео якого в кращому випадку набирали 900 переглядів. І мова тут не стільки про корупцію, скільки про неправильний підхід до роботи з західною громадською думкою.

Зрозуміло, що значну роль в нашій підтримці перші місяці війни відігравав наш героїзм. Але героїзму не стало менше, а підтримка впала. Чому? Тому, що на донесення інформації про цей героїзм витрачались значні волонтерські зусилля. ІТ компанії вкладали значні бюджети на таргет, а спільноти українців в кожній країні вживу переконували місцевих в необхідності підтримки. За півтора року війни зусилля і ІТ компаній, і наших спільнот серйозно видохлися і впали. І замість того, щоб підтримати цю ефективну роботу Мінкульт тратить мільйони на нікому не потрібні канали!

Найкращим рішенням в цій ситуації є припинити марнувати державні кошти, і роздати їх у вигляді грантів для українських організацій закордоном та ІТ компаній, які працюють на збільшення підтримки України. Це посилить зусилля тих, хто і так бореться за це. І зробити треба це терміново, поки кількість російських союзників на Заході не стала критичною.

Один Орбан серйозо псував нам наші можливості. Тепер їх двоє – Орбан і Фіцо. І все це є наслідком не продуманої і провальної інформаційної політики. І справа не в них двох. Якщо суспільства цих країн будуть підтримувати Україну, то популісти будуть говорити зовсім інше.

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Джерело
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Теги: вибори пропаганда Словаччина інформаційна війна

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