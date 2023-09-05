Британська розвідка повідомила, чого очікувати від псевдовиборів на окупованих територіях

Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках виборців

За результатами так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, кремлівська партія «Єдина Росія» отримає більшість. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, російська влада планує вперше провести вибори в окупованих регіонах України 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

За даними британської розвідки, незважаючи на те, що було заявлено понад 1000 кандидатів, існує нестача кваліфікованих, досвідчених та бажаючих кандидатів. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними. Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках виборців.

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«Кремлівські опитування показують, що «Єдина Росія», яка домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія «Єдина Росія», швидше за все, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив Кремля на окуповані регіони», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, Петер Стано, речник Європейської комісії оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України. Також повідомлялося, що росіяни звозять «спостерігачів» на псевдовибори на окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».