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Канібалізм головного мозку: у фейкоробів Путіна зламався генератор брехні про українців

glavcom.ua
Тема канібалізму для пропаганди не нова
фото з відкритих джерел

Кремлівська пропаганда хоче переконати світ, що українці реально їдять росіян

Одним із головних хітів російської пропаганди цього тижня, безумовно, стало оприлюднене відео з телеканалу «Спас». У ньому обговорювали, «як українці ходять до місць боїв, шукають там останки російських солдатів, варять їх та їдять зі словами: «давно хотіли спробувати».

Канібалізм головного мозку: у фейкоробів Путіна зламався генератор брехні про українців фото 1

Насправді, тема канібалізму для пропаганди не нова. Ще в серпні минулого року «Аргументы и Факты» писали про це «останнє табу».

Канібалізм головного мозку: у фейкоробів Путіна зламався генератор брехні про українців фото 2

У листопаді минулого року на чат-рулетках набуло популярності відео, де одна з «ватниць» переконувала, що м'ясо російських солдатів продають на українських ринках.

У грудні минулого року, білоруський пропагандист навіть спробував запровадити нове поняття: «україзм». Під час однієї з програм він заявив: «Українці вже реально їдять росіян. Страшно схожі на людські тіла страви з кричущими назвами. Це що? «Нацизм», чи «україзм»?»

Канібалізм головного мозку: у фейкоробів Путіна зламався генератор брехні про українців фото 3

Вже у вересні цього року росзМІ писали, що «українські медіа поширюють новину про борщ із голів російських солдатів», але зрештою визнали, що це фейк, який вони самі ж і вигадали.

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Теги: Україна росія війна інформаційна війна пропаганда

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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