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Проросійська партія поступається ліберальній на виборах у Словаччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Проросійська партія поступається ліберальній на виборах у Словаччині
Проєвропейська партія Прогресивна Словаччина випереджає проросійську партію Фіцо
фото: barikada.sk

Проросійський політик Роберт Фіцо, який бере участь у виборах, обіцяв припинити військові поставки в Україну

Екзитполи парламентських виборів у Словаччині показують, що в них перемогла ліберальна проєвропейська партія Прогресивна Словаччина (PS), яка випередила проросійську партію Роберта Фіцо SMER-SD. Про це повідомляє Reuters.

За даними екзитполу агенції Focus для TV Markiza, Прогресивна Словаччина отримала 23,5% голосів, а партія SMER-SSD – 21,9%.

Другий екзитпол, проведений агентством Median для суспільного мовника RTVS, показав, що ліберальна партія отримала 19,97% голосів, а партія Фіцо 19,09%.

Партія Прогресивна Словаччина виступала за підтримку України та, ймовірно, буде відстоювати ліберальну лінію в межах Європейського Союзу. Фіцо ж обіцяв припинити військові поставки в Україну й прагнути до мирних переговорів.

З огляду на те, що жодна партія не отримує абсолютної більшості в загальному рахунку, формування нового уряду буде залежати від результатів менших партій, від лібертаріанців до ультраправих екстремістів.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у парламентських виборах, виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва. 

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Теги: Словаччина військові Європейська партія вибори

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