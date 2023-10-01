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Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
Фіцо заявив, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ
фото з відкритих джерел

Експрем'єр заявив, що Словаччина «має більші проблеми, ніж Україна»

Лідер проросійської партії «Курс – соціальна демократія» (Smer-SD), яка отримала перше місце за кількістю голосів на позачергових парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо заявив, що його країна має «більші проблеми», ніж допомога Україні. Про це Фіцо сказав у неділю, 1 жовтня, на пресконференції, пише Reuters.

Експрем'єр заявив, що Словаччина «має більші проблеми, ніж Україна», і запевнив, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ, додавши, що його позиція не змінилася.

«Ми вважаємо, що (ситуація в Україні – «Главком») є величезною трагедією для всіх. Якщо партії Smer-SD буде доручено сформувати уряд, ми зробимо все можливе, щоб мирні переговори відбулися якнайшвидше», – заявив політик.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.

До слова, Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на парламентських виборах у Словаччині партію «Smer-SD» колишнього прем’єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо, який відзначився антиукраїнськими висловлюваннями під час виборчої кампанії.

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Теги: війна вибори Словаччина

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