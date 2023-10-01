Партія проросійського політика перемогла на парламентських виборах у Словаччині

Популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо «Курс» (Smer) набрала 23,3% голосів

На парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. Про таке повідомляє CNN.

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Згідно з попередніми результатами, оприлюдненими Статистичним управлінням Словаччини, популістська партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо «Курс» (Smer) набрала 22,95% голосів. Фіцо відзначився проросійською позицією та виступами проти допомоги Україні.

Результати парламентських виборів у Словаччині фото: скріншот

Водночас ліберальна та проукраїнська партія «Прогресивна Словаччина» отримала 17,96%.

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Поміркована ліва партія «Глас», очолювана колишнім членом Smer і сформована як відгалуження партії Фіцо після внутрішніх суперечок, посіла третє місце з 14,7% голосів.

На четвертому місці – блок партій «Олано та друзі», а п'яте посіла християнсько-демократична партія «Християнсько-демократичний рух».

Фіцо пообіцяв негайно припинити військову підтримку України та пригрозив заблокувати амбіції Києва щодо вступу в НАТО.

Тим часом лідер «Гласу» Пітер Пеллегріні свою позицію щодо України висловив нечітко. Раніше він заявляв, що Словаччині «нема чого пожертвувати» Києву, але також казав, що країна повинна продовжувати виробляти боєприпаси, які поставляються в Україну.

Фіцо, який двічі був прем'єр-міністром Словаччини, тепер має шанс повернутися на посаду, але спочатку він мусить шукати партнерів по коаліції, оскільки його партія не отримала достатньої частки голосів, щоб самостійно обирати очільника уряду.

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Як зазначає CNN, загалом бар’єр у 5% голосів подолали сім політичних партій, увійшовши до парламенту. Тому переговори про створення коаліції майже напевно включатимуть багато гравців і будуть довгими та безладними.

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» (Smer) на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який бере участь у парламентських виборах, виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.