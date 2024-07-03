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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Війна з нульовою сумою. Путін у пастці власних цілей

glavcom.ua
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Як Путін прирікає Росію на поразку
колаж: glavcom.ua

Своїми діями Путін унеможливив досягнення з ним будь-яких мирних угод

Війна з нульовою сумою. У теорії ігор є ігри з нульовою сумою. Це коли існує тільки один переможець – всі інші програють. Останні події свідчать, що Путін запустив сценарій війни з нульовою сумою.

Від початку війни уявлення Путіна про перемогу постійно змінювалось. Спочатку він уявляв її як захоплення Києва, втеча Зеленського, капітуляція України і Заходу перед його вимогами, і велика нова угода, де за РФ закріпляється зона впливу.

Після поразки під Києвом, його уявлення про перемогу змінилось. Тоді це стало повне захоплення територій Донецької і Луганської областей, як це і було обіцяно в СВО, і збереження вже захоплених територій. Ну, і звісно, «велика угода» про інтереси Росії.

Після ще кількох сотень тисяч вбитих росіян, і жалюгідних просувань на кілька кілометрів, його уявлення знову зазнало змін. Тепер це просто визнання його захоплених територій. І, не змінна умова – «велика угода» із Заходом.

Однак, від самого початку війни Путін робить кроки, які мають для всіх стати безапеляційними в визнанні його «перемоги», і всі ці кроки руйнують його найбажанішу ціль – велику угоду.

Отже, саму війну він розпочав з відвертої брехні, що ніякого нападу він не планує. Ця брехня і цинізм, фактично, підривають можливість отримати сталі домовленості з диктатором. У продовження проблеми домовленостей – це постійні заяви про можливість застосування ядерної зброї. Зрозуміло, що не можливо отримати домовленості в умовах ядерного шантажу.

Нарешті, останній безглуздий крок Путіна – це союз з Північною Кореєю. На додачу до двох попередніх кроків, тепер будь-які домовленості з ним означають у тому числі і опосередковане визнання його союзу з Північною Кореєю.

Фактично, своїми діями Путін унеможливив досягнення з ним будь-яких мирних угод, і зробив не можливим досягнення своїх цілей. У цій ситуації, на жаль, для нас потрібно розуміти, що жодного досягнення миру через угоду з ним – не станеться.

Чудовий приклад – зернова угода. Спроба домовитись по факту ні до чого не призвела, оскільки той час, коли почали діяти домовленості – це був час початку нашої перемоги на морі. А по факту угода була припинена Путіним, і єдине чому ми возимо зерно по морю – бо перемогли путінський флот.

Цей мій аналіз підтверджує, що єдиним, станом на сьогодні, можливим сценарієм настання гарячого миру – це заморозка, яка станеться через вичерпання сил сторонами, фактично, щось близьке до корейського сценарію. Це теж може бути миром і досить сталим, але єдиною його гарантією є потужні ЗСУ.

Чи означає це, що мирні ініціативи з нашого боку марні? Ні. Ми боремося за міжнародну підтримку з Путіним. І ці ініціативи дозволяють блокувати наративи РФ, що єдиний варіант миру це домовитись на їх умовах.

Всі інші справжні завершення війни і досягнення миру стануть можливими тільки після смерті Путіна чи відходу від влади. Це погані новини і для нас, і для нього. Але в його випадку – це результат його стратегічних прорахунків, і війни з нульовою сумою, в якій він не може перемогти, і не може дозволити собі програти.

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Джерело
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Теги: путін росія війна Україна

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