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Через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту»

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту»
Наслідки удару по Дергачах
Фото: Нацполіція

Загальна кількість постраждалих зросла до 12

Сьогодні по обіді ворожі війська вдарили авіабомбами по одному з населених пунктів на Харківщині. Йдеться про містечко Дергачі, як інформує Нацполіція, кількість постраждалих зросла до 12 людей. Серед них – три дитини. 

“26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. За попередніми даними, військові рф завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.
Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Станом на вечір на місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо, сьогодні ми також повідомляли, що Росія скинула авіабомбу на Селидове, пошкоджені будинки та будівля ДСНС.

Нещодавно Зеленський озвучив кількість випущених по Україні авіабомб за місяць: «Те саме робив Гітлер». 

Раніше також з'явилися фото наслідків скиду трьох керованих авіабомб на Харків.

Теги: Місяць стрес поранення місто військові окупанти росія Харків

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