Голова правового комітету Ради вимагає бронювати ще більше працівників судів

За словами Маслова, уряд передбачив для апаратів судів бронювання на рівні 50%

Нардеп Маслов: «Треба, аби якомога більше працівників апаратів судів могли бути заброньовані»

Судді повинні мати відстрочку, а якомога більше працівників судових апаратів - бронювання від призову у військо під час війни. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з правової політики Денис Маслов.

Експерт нагадав, що новий порядок бронювання прийнято у зв’язку з нещодавнім законом про мобілізацію і цим питанням опікувався комітет з питань національної безпеки.

«Проте я, спільно з іншими членами комітету з питань правової політики, активно відстоював позицію, щоб судді мали відстрочку і якомога більше працівників апаратів судів могли бути заброньовані. Адже від цього безпосередньо залежить спроможність судової системи», – зазначив голова комітету з правової політики.

За словами Маслова, Уряд передбачив для апаратів судів бронювання на рівні 50%.

«Мені особисто дивна така позиція, особливо коли уряд дає повне бронювання для виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Судова влада точно є не менш важливою», – зауважив Денис Маслов.

Нагадаємо, завдяки економічному бронюванню Україна зможе профінансувати додаткову мобілізацію близько пів мільйона людей. Про це заявив народний депутат Вадим Галайчук в ефірі «Новини.Live».

Як повідомлялося, щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації. Про це 15 червня розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає кореспондент «Суспільного».

До слова, в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників «екстренки» від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів.

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