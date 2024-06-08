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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Існує всього три базові сценарії завершення війни. І ось які

glavcom.ua
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Триває 836 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: ЗСУ

Яким буде фінал, залежить від кожного з нас. Від кожного, а не лише від влади чи ЗСУ

Друзі, на тему переговорів, «сенсаційних витоків інформації в ЗМІ», аналітичних прогнозів та ворожіння на картах таро. Дуже багато цікавого, реального, а ще більше марення, фантастики та теорій змови. За великим рахунком, існує лише три базові сценарії завершення війни. І ніякий астролог, таролог чи божевільний генерал цього не змінить. Три:

1

На лінії фронту Росія нас дотискає, влаштовує один або два великі котли і змушує сильно відступати з втратами. Плюс, викликані цим успіхи у дипломатії. Тому що слабкого ніхто не підтримуватиме, світ цинічний. Україна у нинішньому вигляді зникає. Частина, що залишилася під протекторатом РФ або шматочок незалежної, підписує мир на російських умовах.

2

Лінія бойового зіткнення з невеликими змінами зберігається у нинішньому вигляді. Тимчасове перемир'я на невизначений термін, консервація конфлікту, рішення відкладається на роки чи десятиліття. М'яч на полі дипломатів та влади країн, які забезпечать розвиток на перспективу чи занепад. Загроза гарячої фази та періодичні обстріли зберігаються.

3

Захід дає всю необхідну для наступу зброю. Чоловіки припиняють бігати від ТЦК чи держава знаходить потрібну мотивацію та (нарешті!) зрозумілих людей для комунікації на цьому напрямі. З вмотивованим поповненням і сучасною зброєю ми наступаємо, сильно і жорстко «вчимо правил доброї поведінки» росіян. Виходимо на межі 1991 року або повертаємо меншу, але помітну частину територій. Підписуємо мир на умовах України

Все. За великим рахунком три базові сценарії. Який із них буде реалізований – залежить від кожного з нас. Від кожного, а не лише від влади чи ЗСУ.

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Джерело
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Теги: росія війна Україна

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Кирило Сазонов

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