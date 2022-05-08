Які загрози можуть очікувати на Україну 9 травня

Ми вже пережили стільки, що лякати нас безглуздо

Напередодні 9 травня

Цілий тиждень я в ефірах намагаюсь пояснити чого очікувати і чого не очікувати на 9 травня. Вирішив зібрати і підсумувати загрози та аргументи щодо них. Спочатку про кілька важливих трендів.

1. У Путіна ще досить давно заявили, що не будуть підганяти операцію до конкретних дат. Це ж ознаменувало перехід Кремля до стратегії гри в довгу. (про це окремо напишу)

2. Вже кілька тижнів в РФ активно нівелюється 9 травня цього року. Системно проходять повідомлення, що це не особлива річниця, а просто дата, 77 річниця. Наголошуються, що особливих святкувань не буде.

3. Російська пропаганда активно і прямо спростовує інформацію про оголошення війни чи мобілізацію. Це правда не відміняє того, що вони це можуть зробити.

4. На даний момент військова ситуація для РФ не є аж такою катастрофічною. Так вони не досягли своїх цілей. Жодної. Але вони таки нагребли нашої території, і завдали нам серйозних втрат.

Тепер розберемо ключові загрози на 9 травня, в які я не передбачаю

1. Путін оголосить війну – в чому цінність такого кроку для Путіна? Як він пояснить цей крок? Ну загалом міг би щось таке, що воювали з українцями, а зараз з НАТО тому треба оголошувати війну. Але сам по собі цей крок нічого не міняє фактично для Путіна, і навпаки ставить його в складну ситуацію. По-перше, в свідомості росіян війну треба оголошувати тільки якщо напали на їх країну. Оголосити війну через провал спецоперації – сумнівна історія. По-друге, це публічний провал спецоперації. Народ, якому щодня імбецил з міноборони РФ розповідає про тисячі знищених наших танків і сотні літаків, не дуже зрозуміє, що після таких перемог треба оголошувати війну. Це підірве довіру до телевізора, а в РФ – це дорівнює смерті влади.

2. Путін оголосить масову мобілізацію. Я вже про це писав, але ще раз аргументи. По-перше, це той же провал спецоперації. По-друге, понад 80% росіян проти будь-яких мобілізацій. По-третє, чим озброювати цю мобілізаційну армаду – не зрозуміло. Знімати зі зберігання стару техніку, вінтовки Мосіна – тоді в чому цінність цього всього мяса? По-четверте, мобілізація – це колосальні витрати. Їх треба одягнути, кормити, перевезти тощо.

Тепер про загрози, в які я передбачаю

1. Кривавий феєрверк. Такий термін я зустрів в одній доповідній. В Кремлі пропонується нанести масований ракетний удар по всій території країни. З цією ціллю вони дещо зменшили обсяг обстрілів, щоб більше вистріляти за один день. На жаль, 9 травня ще співпадає з їхнім планом руйнувати логістику доставки західної зброї на фронт.

2. Політичні танці з Херсоном і ОРДЛО. На жаль, абсолютно реальною є загроза якихось приєднань цих територій до РФ. Я цьому сценарію не даю багато шансів, оскільки Путін відріже собі шлях до переговорів, а останні повідомлення показують, що вони все таки хочуть мати це вікно відкритим. Тому, зрештою, є якась евакуація в Маріуполі. Ймовірніше, Путін пообіцяє розглянути приєднання цих територій, чи створення якоїсь Таврійської губернії, як сигнал нам, що краще сісти за стіл переговорів.

3. Провокації проти наших громадян на окупованих територіях. Очевидно, що рашисти будуть влаштовувати побєдобєсний угар, виганяти на паради, заліплювати все червоними шматами і інший брєд. Є серйозний ризик, що вони влаштують атаку на мирних громадян – звинувачуючи нас. Це спосіб здобути лояльність місцевого населення.

Завтра побачимо.

Але ми маємо продовжувати вірити в нашу перемогу! Нашу армію, Президента і західну підтримку!

Зрештою, ми вже пережили стільки, що лякати нас безглуздо.

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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