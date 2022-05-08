Зустріч перших леді США та України в Ужгороді: з’явилося перше відео

Джилл Байден обійняла Олену Зеленську та подарувала їй яскравий букет

Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден 8 травня побувала в Ужгороді. Закарпатська обласна рада опублікувала відео її зустрічі із Оленою Зеленською.

Дружини президентів зустрілися біля будівлі школи, Джилл Байден обійняла Олену Зеленську та подарувала їй яскравий букет.

У школі перша леді США поспілкувалася із вимушеними переселенцями, котрі там мешкають.

Станом на зараз перші леді покинули Ужгород, інформують в обласній раді.

Нагадаємо, дружина президента США Джо Байдена вранці в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми що зараз перебувають у Румунії.

Із візитом до Словаччини та Румунії Джилл Байден вилетіла з Вашингтону 5 травня.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.