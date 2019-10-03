Велика спортивна держава? Як Україна зустріла віце-чемпіонку світу з легкої атлетики

Ярослава Магучих два місяці тому стала наймолодшою атлеткою в історії, котра взяла висоту два метри, а кілька днів тому створила сенсацію на світовій першості в Досі

Здається, один чиновник, спортивні легенди Валерій Борзов, Олена Яценко та Олена Цигиця і аж четверо журналістів, двоє з них - з операторами

Стільки людей приїхало зустріти віце-чемпіонку світу з легкої атлетики, 18-річну Ярославу Магучих. Людину, яка два місяці тому стала наймолодшою атлеткою в історії, котра взяла висоту два метри, а зараз створила сенсацію на світовій першості в Досі.

Один телевізійний журналіст після кількох банальних запитань Тетяні Степановій, тренерці Ярослави, промовив: «Представтеся». Блін, діяч їде зустрічати конкретну людину і примудряється не прочитати про тих, з ким буде говорити, навіть найбанальнішого. Це рівень нашої спортивної журналістики. Та й журналістики загалом.

А поряд мудрував великий патріарх - Валерій Пилипович Борзов. Одному з тренерів Ярослави він радив: «Ви к нєй сільно нє подпускайтє, нє надо етого». І так багатозначно провів поглядом «етіх». Зокрема мене. Потім я хотів сфотографувати Валерія Пилиповича, а він демонстративно відвернувся. І це людина, яка багато років керувала нашою легкою атлетикою, мала б робити її популярною. Власне, видно як наробив. З оцього шаленого ажіотажу навколо спортсменки, яка на чемпіонаті світу здобула срібло, показавши однаковий з чемпіонкою результат - фантастичні 2,04 метри.

Джерело: блог Івана Вербицького

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