Центральна влада гальмує процес реальної децентралізації

Реальна бюджетна децентралізація гальмується через небажання влади забезпечити законодавчу основу для розширення ресурсної бази місцевого самоврядування

Мовою оригіналу Формирование объединенных территориальных громад пока не сопровождается положительными изменениями по расширению базы взимания налогов, которые полностью или частично направляются в бюджеты местного самоуправления. Тем временем сумма трансфертов местным бюджетам в связи с их несостоятельностью продолжает увеличиваться. В 2007 г.

Фото: prostir.ua

Реальна бюджетна децентралізація гальмується через небажання влади забезпечити законодавчу основу для розширення ресурсної бази місцевого самоврядування

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Формирование объединенных территориальных громад пока не сопровождается положительными изменениями по расширению базы взимания налогов, которые полностью или частично направляются в бюджеты местного самоуправления. Тем временем сумма трансфертов местным бюджетам в связи с их несостоятельностью продолжает увеличиваться.

В 2007 г . объем официальных трансфертов местным бюджетам составил 45 млрд. грн., в 2010 – 78 млрд. грн., в 2013 – 116 млрд. грн., а в 2016 – 195 млрд. грн. Соответственно их доля в структуре доходов местных бюджетов в целом отмечалась восходящей тенденцией. Если в 2007 г . данный показатель составлял 42,1%, то в 2012 – 55,1%, а в 2015 – 59,2%.

Вообще в 2014-2016 гг, несмотря на задекларированные приоритеты финансовой децентрализации и реляции представителей правительства об их успешном выполнении, доля официальных трансфертов в структуре доходов местных бюджетов по сравнению с 2007 и 2008 гг. увеличилась более чем на 10%, что свидетельствует об ухудшении уровня финансовой самодостаточности местных бюджетов.

Одной из основных составляющих доходов местных бюджетов выступают налоговые поступления. За период 2007-2016 гг. в динамике налоговых поступлений в местные бюджеты в целом наблюдается восходящая тенденция, что обусловлено преимущественно инфляционно-девальвационными колебаниями и перераспределением отдельных видов налоговых платежей, но отнюдь не существенным увеличением базы взыскания налоговых платежей, направляемых в местные бюджеты.

Так увеличение поступлений местных налогов связано с тем, что плата за землю (которая до 2015 года входила в перечень сборов за специальное использование природных ресурсов) стала составной частью налога на имущество. В результате увеличение объемов поступлений местных налогов сопровождалось значительным уменьшением поступлений рентной платы за использование природных ресурсов.

Если в 2007 г . поступления местных налогов составляли 2,5 млрд. грн., в 2010 – 2,8 млрд. грн., в 2013 – 7,3 млрд. грн., то в 2016 – 42,3 млрд. грн. Зато, если в 2007 г . в местные бюджеты поступало 4 млрд. грн. рентной платы за специальное использование природных ресурсов, в 2010 – 9,8 млрд. грн., в 2013 – 15,0 млрд. грн., то в 2016 – только 2,5 млрд. грн.

Реальная бюджетная децентрализация и связанное с ней укрепление финансовой состоятельности территориальных громад тормозится из-за нежелания центральной власти обеспечить законодательную основу для расширения ресурсной базы местного самоуправления. Поскольку передача в коммунальную собственность приближенных к населенным пунктам земельных активов идет вразрез с интересами олигархических групп, между которыми и высшим звеном законодательной и исполнительной власти есть определенные неформальные договоренности.

В первую очередь это касается передачи в собственность громад земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, которые сейчас находятся в государственной собственности. Приближенные к властному истеблишменту «олигархи от пшеницы» и «олигархи от подсолнечника», которые находятся «на короткой ноге» с нынешним парламентским большинством, системно и поступательно делают все для того, чтобы эти земли оказались в их распоряжении и пользовании, а не перешли в собственность местного населения.

Также до сих пор так и не внесено необходимых изменений в Закон Украины «О государственно-частном партнерстве» в части расширения перечня объектов, относительно пользования которыми органы местного самоуправления смогут вступать в партнерские отношения с предпринимательскими структурами. Не определен перечень возможных форм партнерских отношений, поэтому и в реальной практике осуществления хозяйственной деятельности местным самоуправлением не наблюдается массовых прецедентов реализации инфраструктурных проектов на основе соглашений государственно-частного партнерства.

И название самого закона требует изменений. Поскольку в партнерские отношения вступают как государственные, так и коммунальные партнеры, то речь должна идти не о государственно-частном, а о публично-частном партнерстве.

В краткосрочной перспективе на основе соглашений публично-частного партнерства можно хотя бы частично решить проблему утилизации твердых бытовых отходов, в частности путем производства из имеющегося мусора биогаза и уменьшить тем самым потребность в природном газе, а также обеспечить наращивание объемов производства твердого биотоплива из отходов сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Совершенствование институциональной среды реализации местным самоуправлением проектов социально-экономического развития населенных пунктов в целом и инфраструктурных проектов в частности на основе соглашений публично-частного партнерства в определенной степени расширит базу взимания налогов, направляемых в местные бюджеты. Поскольку реализация таких проектов сопровождается наращиванием поступлений налога на доходы физических лиц и способствует увеличению неналоговых поступлений, связанных с доходами от собственности и предпринимательской деятельности.

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