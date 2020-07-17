Міжвидова боротьба «слуг» за Київ, або Хто злив ролик про Тищенка

Відомий ролик, який «збив» Тищенка з мерських перегонів у Києві і став вірусним - справа рук Подоляка?

Кілька днів тому Українська правда описувала, як в офісі Зеленського почалися «міжусобні» війни. Кирила Тимошенка, який курував медіа, потроху починає з‘їдати запрошений радник Єрмака Михайло Пололяк.

Відсилаючись до тексту УП, нагадаю, що «Подоляк – політтехнолог, який свого часу працював з Сергієм Льовочкіним, побіжно консультував Юрія Іванющенка, а на попередніх місцевих виборах вів у мери Києва Сергія Думчева, який набрав 3,92% голосів. З початку 90-х до 2004 року Подоляк жив у Білорусі, де працював журналістом. У 2011 році він став шеф-редактором українського сайту «Обозреватель». Там політтехнолог запам’ятався тим, що опинився у шорт-листі запрошених журналістів, яким Янукович показував Межигір’я».

Існує підозра, що відомий ролик, який «збив» Миколу Тищенка з мерських перегонів у Києві і став вірусним - справа рук Подоляка. І не стільки його самого, як людей, які зробили ставку на Ірина Верещук.

Чи знала про це сама Ірина, питання, очевидно, до неї. Але та ж УП з посиланням на «слуг народу» пише, що останнім часом вона з кабінету Подоляка не виходить. Саме він готує її до ефірів. «Знаю, що Верещук від нього не виходить, часто буває у нього», – ділиться з УП одна з членкинь фракції «Слуга народу».

І тут - за день до затвердження кандидатури з‘являється відео. Верещук стає кандидатом в мери Києва. Тищенко переможений.

Пазли збігаються. Боротьба жаб проти мишей триває.

Очевидно, що цей конфлікт випливе назовні (а він випливе). Тому вже зараз Верещук може готуватися до контратаки. І зі сторони Тищенка, і зі сторони Дубінського. Зрештою, останній вчора в ефірі 1+1 так розпинав власного голову фракції і спікера парламенту, що навіть опозиція була здивована.

Але про зміну політики каналу - то вже інша історія.