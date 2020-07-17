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    Думки вголос

    Міжвидова боротьба «слуг» за Київ, або Хто злив ролик про Тищенка

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Міжвидова боротьба «слуг» за Київ, або Хто злив ролик про Тищенка

    Відомий ролик, який «збив» Тищенка з мерських перегонів у Києві і став вірусним - справа рук Подоляка?

    Кілька днів тому Українська правда описувала, як в офісі Зеленського почалися «міжусобні» війни. Кирила Тимошенка, який курував медіа, потроху починає з‘їдати запрошений радник Єрмака Михайло Пололяк.

    Відсилаючись до тексту УП, нагадаю, що «Подоляк – політтехнолог, який свого часу працював з Сергієм Льовочкіним, побіжно консультував Юрія Іванющенка, а на попередніх місцевих виборах вів у мери Києва Сергія Думчева, який набрав 3,92% голосів. З початку 90-х до 2004 року Подоляк жив у Білорусі, де працював журналістом. У 2011 році він став шеф-редактором українського сайту «Обозреватель». Там політтехнолог запам’ятався тим, що опинився у шорт-листі запрошених журналістів, яким Янукович показував Межигір’я».

    Існує підозра, що відомий ролик, який «збив» Миколу Тищенка з мерських перегонів у Києві і став вірусним - справа рук Подоляка. І не стільки його самого, як людей, які зробили ставку на Ірина Верещук.

    Чи знала про це сама Ірина, питання, очевидно, до неї. Але та ж УП з посиланням на «слуг народу» пише, що останнім часом вона з кабінету Подоляка не виходить. Саме він готує її до ефірів. «Знаю, що Верещук від нього не виходить, часто буває у нього», – ділиться з УП одна з членкинь фракції «Слуга народу».

    І тут - за день до затвердження кандидатури з‘являється відео. Верещук стає кандидатом в мери Києва. Тищенко переможений.

    Пазли збігаються. Боротьба жаб проти мишей триває.

    Очевидно, що цей конфлікт випливе назовні (а він випливе). Тому вже зараз Верещук може готуватися до контратаки. І зі сторони Тищенка, і зі сторони Дубінського. Зрештою, останній вчора в ефірі 1+1 так розпинав власного голову фракції і спікера парламенту, що навіть опозиція була здивована.

    Але про зміну політики каналу - то вже інша історія.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ вибори партія Слуга народу Микола Тищенко Олександр Дубінський Ірина Верещук
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