Про президента меншості і майбутнє України

Хто б не став наступним президентом, це буде президент меншості

Прочитав колонку одного вітчизняного філософа про поділ на добро і зло після Революції Гідності. Автор бачить себе на стороні добра, владу, яка прийшла після Майдану, асоціює зі злом. Ок. Вставлю і свої «5 копійок». Будь-яка влада має бути критикована. До будь-якої влади будуть претензії - більші, менші, все не суть. Але розглядати

Жоден з політиків на виборах президента не набере підтримки понад 50% голосів від загальної кількості виборців

Хто б не став наступним президентом, це буде президент меншості

Прочитав колонку одного вітчизняного філософа про поділ на добро і зло після Революції Гідності. Автор бачить себе на стороні добра, владу, яка прийшла після Майдану, асоціює зі злом. Ок.

Вставлю і свої «5 копійок».

Будь-яка влада має бути критикована. До будь-якої влади будуть претензії - більші, менші, все не суть. Але розглядати дії влади окремо від загальносвітових процесів - це як мінімум недалекоглядно.

Чому сто років назад Україна не відбулась як держава? Саме тому, що тодішні політичні лідери грали в три різні сценарії України. І навіть перед загрозою зовнішньої агресії вони не знайшли можливості об'єднання заради єдиного українського проекту.

Не люблю цитувати Шевченка. Але згадайте:

«Доборолась Україна до самого краю.

Гірше ляха свої діти її розпинають».

Заглянемо у рік 2019. Хто б не став наступним президентом, це буде президент меншості. Жоден з політиків не набере підтримки понад 50% голосів від загальної кількості виборців. Схожий сценарій був відіграний, коли Київ обрав Черновецького мером за підтримки де-факто менше третини виборців.

Що це означатиме? Що Україну і надалі лихоманитиме у постійних міжусобних війнах. Суспільна легітимізація такого президента буде вкрай низькою, а критика - відповідно - надто сильною. Наступний президент просто приречений бути призначений суспільним злом.

Чи означатиме це, що Україна може швидко рухатися в плані реформ? Сумнівно. Чи означатиме це, що новий президент спробує запровадити диктатуру, щоб a) зберегти владу б) проводити свої рішення? Можливо. Чи вдасться це йому? Теж можливо, але не обов'язково.

Один з виходів, який уже пропонувався - зміна конфігурації влади та перехід України до парламентської республіки. Теоретично. такий сценарій міг би задовольнити і частину діючих політичних гравців. Чи буде він ефективним? Питання відкрите. Треба вивчати. Але те, що нинішнє суспільство тотально налаштоване на #зраду апріорі, вимагатиме пошуку інших форматів управління державою. Ну, або інших методів (про що я писав вище).

Запрошую до дискусії.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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