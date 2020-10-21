П‘ятьма запитаннями технологи Зеленського все далі заганяють його в глухий кут

Як партійний проект співвідноситься з державним опитуванням?

Після того, як «слуги народу» заявили, що опитування від Зеленського будуть фінансувати з партійної каси, питань стало ще більше.

Бо тоді виходить, що Зеленський рекламував партійний проект у той час, коли він повинен займатися державною роботою, за яку він отримує зарплату з Держбюджету. І як партійний проект співвідноситься з державним опитуванням?

І якщо це - партійний проект, про що наголосили в «Слузі народу», то це - прихована агітація за конкретну партію у день виборів. Що прямо заборонено виборчим законодавством.

І найцікавіше - все одно залишається - звідки у партії такі гроші? Навряд чи з партійних внесків їх депутатів, на кшталт Олександра Юрченка, якого нещодавно зловили на хабарі і якому ще доплачували за роботу в ВР?

Своїми «п‘ятьма питаннями» технологи Зеленського все далі заганяють його в глухий кут.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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