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    Думки вголос

    П‘ятьма запитаннями технологи Зеленського все далі заганяють його в глухий кут

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    П‘ятьма запитаннями технологи Зеленського все далі заганяють його в глухий кут

    Як партійний проект співвідноситься з державним опитуванням?

    Після того, як «слуги народу» заявили, що опитування від Зеленського будуть фінансувати з партійної каси, питань стало ще більше.

    Бо тоді виходить, що Зеленський рекламував партійний проект у той час, коли він повинен займатися державною роботою, за яку він отримує зарплату з Держбюджету. І як партійний проект співвідноситься з державним опитуванням?

    І якщо це - партійний проект, про що наголосили в «Слузі народу», то це - прихована агітація за конкретну партію у день виборів. Що прямо заборонено виборчим законодавством.

    І найцікавіше - все одно залишається  - звідки у партії такі гроші? Навряд чи з партійних внесків їх депутатів, на кшталт Олександра Юрченка, якого нещодавно зловили на хабарі і якому ще доплачували за роботу в ВР?

    Своїми «п‘ятьма питаннями» технологи Зеленського все далі заганяють його в глухий кут.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський партія Слуга народу
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