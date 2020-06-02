Сьогодні суд обере запобіжний захід «мінеру» мосту Метро



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Затриманий - мешканець Київщини, 1988 року народження

Засідання очікується у Дніпровському районному суді Києва

Сьогодні, 2 червня, суд обере запобіжний захід чоловікові, який вчора погрожував підірвати столичний міст Метро. Це має відбутися у Дніпровському районному суді Києва.

За даними УНН, наразі відповідне клопотання до суду ще не надійшло.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

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