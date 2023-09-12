Путін вигадав шалені цифри про втрати ЗСУ

Путін почав брехати про те, що за час контрнаступу захисники втратили 543 танки і майже 18 тисяч бронемашин різних класів

Путін під час організованого Росією Східного економічного форуму озвучив неперевірені цифри начебто втрат ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін під час організованого Росією Східного економічного форуму озвучив неперевірені цифри начебто втрат ЗСУ у військовій техніці, які виявились ще більш завищеними за «звіти» російського Міноборони. Про це повідомляє російське ЗМІ.

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На заході Путін почав брехати про те, що за час контрнаступу захисники втратили 543 танки і майже 18 тис. бронемашин різних класів. Диктатор РФ не уточнив, звідки у нього такі дані.

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Російська статистика так званих втрат техніки ЗСУ фото: Міноборони РФ

Зокрема, журналісти, що напередодні російське Міноборони у своєму щоденному зведенні брехало про 11 779 нібито знищених танків та інших бронемашин від початку війни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 9 червня заявив, що «Збройні сили України розпочали масштабний контрнаступ, проте не досягли поставленої мети». Російське міноборони одразу почало брехати про показники втрат ЗСУ.

Згодом Володимир Путін заявив, що Збройні сили РФ станом на ніч 21 червня нібито знищили «245 танків противника та приблизно 678 бронемашин різного типу».