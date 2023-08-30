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ЗСУ успішно наступають в районі Роботиного. ISW повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають в районі Роботиного. ISW повідомив деталі
фото з відкритих джерел

На південній околиці Роботиного все ще тривають запеклі бої

Українські військові утримують позиції та активно наступають в районі Роботиного. ЗСУ вдалося просунутися на  майже п’ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту тривають важкі бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська спробували безуспішно провести наступальні операції на Куп'янському та Лиманському напрямках, зокрема поблизу Новоєгорівки та Білогорівки.

Росіяни повідомляли, що українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Українські війська 29 серпня вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська ведуть наступальні дії на декількох напрямках у районі Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують атакувати поблизу Кліщіївки.

Російські війська 29 серпня проводили наступальні операції на лінії від Авдіївки до Донецька. Український Генштаб повідомив, що війська РФ вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

На адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями продовжуються позиційні бої між російськими та українськими військами. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що позиційні бої тривають на південь від Великої Новосілки.

За словами речника Таврійського військового угруповання України Олександра Штупуна, російські війська посилили свої авіаудари на Старомайорське, намагаючись обмежити наступальний потенціал України.

29 серпня українські війська продовжили просування на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, продовжуючи утримувати позиції.

Український Генштаб заявив, що в напрямку до Новоданилівки та Вербового (що знаходяться на відстані 16 км на південний схід від Оріхова) українські війська здобули значні успіхи. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показали, що ЗСУ просунулися приблизно на п’ять кілометрів на південний схід від Роботиного.

Олександр Штупун додав, що українські війська активно утримують свої позиції та здійснюють стабілізаційні заходи в районі Роботиного. Російські джерела стверджували, що на південній околиці Роботиного все ще тривають запеклі бої.

29 серпня українські війська продовжили невеликі рейди через річку Дніпро в Херсонській області. 

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом триває контрнаступ українських сил, окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти із міста.

Нагадаємо, ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини.

До слова, звільнення Збройними силами України Роботиного у Запорізькій області здійснює, зокрема, й психологічний тиск на ворога.

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Теги: окупанти Міноборони Дніпро Генштаб чиновник військові звільнення полковник контрнаступ

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