Вибух у Кривому Розі: влада повідомила про наслідки

У Кривому Розі сталася пожежа через прильоти

У ніч на 19 вересня у Кривому Розі пролунав вибух. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Рятувальники пожежу загасили.

«Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків», – додав Лисак.

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Уранці над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий дрон.

Лисак також повідомив, що від вечора окупанти двічі цілили по Нікопольщині, накрили артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

«Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газолін», – розповів голова ОВА.

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Раніше повідомлялося, що вибух у Кривому Розі прогримів приблизно о 03:05 у ніч на 19 вересня.