Вибух у Кривому Розі: влада повідомила про наслідки
У Кривому Розі сталася пожежа через прильоти
У ніч на 19 вересня у Кривому Розі пролунав вибух. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Рятувальники пожежу загасили.
«Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків», – додав Лисак.
Уранці над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий дрон.
Лисак також повідомив, що від вечора окупанти двічі цілили по Нікопольщині, накрили артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.
«Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газолін», – розповів голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що вибух у Кривому Розі прогримів приблизно о 03:05 у ніч на 19 вересня.
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