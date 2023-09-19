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Вибух у Кривому Розі: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибух у Кривому Розі: влада повідомила про наслідки
На місці влучання виникла пожеж
фото ілюстративне

У Кривому Розі сталася пожежа через прильоти

У ніч на 19 вересня у Кривому Розі пролунав вибух. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Рятувальники пожежу загасили.

«Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків», – додав Лисак.

Уранці над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий дрон.

Лисак також повідомив, що від вечора окупанти двічі цілили по Нікопольщині, накрили артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

«Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газолін», – розповів голова ОВА.

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Раніше повідомлялося, що вибух у Кривому Розі прогримів приблизно о 03:05 у ніч на 19 вересня.

Теги: вибух росія окупанти війна Кривий Ріг Дніпропетровщина безпілотник

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