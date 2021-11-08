Рейтинг схвалення Байдена знизився до мінімальних значень

За дев'ять місяців президентства Байдена значно знизився його рейтинг схвалення щодо того, як президент вирішує окремі питання

Президента Сполучених Штатів підтримують лише 38% громадян.

Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена та віце-президента Камали Харріс знизився до мінімальних показників. Про це повідомляє USA Today.

За даними опитування, проведеного виданням та Саффолкським університетом, президента Сполучених Штатів підтримують лише 38% громадян. Цей показник став новим мінімумом Байдена.

Близько половини опитаних, 46% респондентів, вважають, що Байден зробив гіршу роботу на президентській посаді, ніж від нього очікували. Більше половини, 64% громадян, стверджують, що не хочуть, щоб Байден балотувався на другий термін у 2024 році.

Роботу Камали Харісс на посаді віце-президента підтримують лише 27,8% громадян. 51,2% не згодні з цим твердженням, ще 21% респондентів не змогли визначитися.

Під час попереднього опитування американців рейтинг схвалення Джо Байдена складав 42%. За дев'ять місяців президентства Байдена значно знизився його рейтинг схвалення щодо того, як президент вирішує окремі питання. У дослідженні наголошується, що у жовтні 51% респондентів заявили, що вони схвалюють заходи президента щодо боротьби з пандемією коронавірусу, порівняно з 69% відсотками у квітні.

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