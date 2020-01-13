  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Перелякана українська влада три дні підігрівала Росії

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Перелякана українська влада три дні підігрівала Росії

    Поганий урок

    Мовою оригіналу

    Для украинского общества и будущего украинской политики последствия уничтожения украинского самолета важнее гибели генерала Сулеймани. В любом случае, убийство генерала Сулеймани уже раскололо иранское общество- армию и КСИР, касту муллов и средний класс.

    А гибель украинского Боинга не сплотила украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать.

    Обычно политические лидеры страны, в критическую минуту общенационального горя, ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут ограничились общими информационными фразами, не зная на кого сделать ставку, на Запад или Москву. И вместо того, чтобы сразу принять версию Запада - США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломке, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной,чем другие и «безопасной» для Киева.

    Трехдневное «ассистирование» официального Киева, СМИ, экспертного сообщества и толпы украинских блогеров российской пропаганде не пошло на пользу международному имиджу украинской власти.

    Мир, с большим сожалением отметил это странное поведение Киева, которые в первый три дня, практически дистанцировался от страшной трагедии, выжидая кого «назначат» виновным.

    А когда Иран, неожиданно для Москвы, не желая играть с Кремлем в «террористический интернационал», сбивающий гражданские самолеты, вдруг признал своею вину в уничтожении украинского самолета, выиграл Запад, а проиграла политически - Москва и морально - Киев.

    По крайней мере, когда летом 2020 года начнется международный суд в Гааге над Кремлем, по поводу сбитого в Донбассе малазийского Боинга, международная общественность Запада уже понимает, что ей нельзя рассчитывать на открытую морально-политическую поддержку Киева, который будет дистанцироваться, тянуть время и требовать вновь и вновь доказательств вины Кремля в этом преступлении.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Іран авіакатастрофа МАУ Україна влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Мірошніченко
    Ігор Мірошніченко

    Депутат Київради (Свобода)

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ