Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Перелякана українська влада три дні підігрівала Росії

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Поганий урок

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Для украинского общества и будущего украинской политики последствия уничтожения украинского самолета важнее гибели генерала Сулеймани. В любом случае, убийство генерала Сулеймани уже раскололо иранское общество- армию и КСИР, касту муллов и средний класс.

А гибель украинского Боинга не сплотила украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать.

Обычно политические лидеры страны, в критическую минуту общенационального горя, ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут ограничились общими информационными фразами, не зная на кого сделать ставку, на Запад или Москву. И вместо того, чтобы сразу принять версию Запада - США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломке, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной,чем другие и «безопасной» для Киева.

Трехдневное «ассистирование» официального Киева, СМИ, экспертного сообщества и толпы украинских блогеров российской пропаганде не пошло на пользу международному имиджу украинской власти.

Мир, с большим сожалением отметил это странное поведение Киева, которые в первый три дня, практически дистанцировался от страшной трагедии, выжидая кого «назначат» виновным.

А когда Иран, неожиданно для Москвы, не желая играть с Кремлем в «террористический интернационал», сбивающий гражданские самолеты, вдруг признал своею вину в уничтожении украинского самолета, выиграл Запад, а проиграла политически - Москва и морально - Киев.

По крайней мере, когда летом 2020 года начнется международный суд в Гааге над Кремлем, по поводу сбитого в Донбассе малазийского Боинга, международная общественность Запада уже понимает, что ей нельзя рассчитывать на открытую морально-политическую поддержку Киева, который будет дистанцироваться, тянуть время и требовать вновь и вновь доказательств вины Кремля в этом преступлении.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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