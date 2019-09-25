Ні Трамп, ні Путін не збираються виконувати свої обіцянки перед Зеленським
Президенту України варто бути обережним
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В международной политике президент Украины Зеленский оказался в непростом положении, так как на него одновременно «давят» два агрессивных политика мирового масштаба – американский президент Трамп и президент России Путин.
Президенту Украины надо быть очень острожным, ибо и Трамп и Путин отличаются пониженной геополитической ответственностью и желанием просто использовать неопытного украинского президента в своих целях.
С одной стороны, на Зеленского давит Трамп, который настойчиво требует от Украины компромат на Демократическую партию США.
С другой стороны, на Зеленского наседает Путин, который требует признания сепаратизма на Донбассе по любой формуле и в любом формате.
При этом, ни Трамп и Путин не собираются выполнять свои обещания перед Зеленским, ибо не считают его равным себе.
Джерело: блог Віктора Небоженка