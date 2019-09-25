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    Думки вголос

    Ні Трамп, ні Путін не збираються виконувати свої обіцянки перед Зеленським

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Ні Трамп, ні Путін не збираються виконувати свої обіцянки перед Зеленським

    Президенту України варто бути обережним

    Мовою оригіналу

    В международной политике президент Украины Зеленский оказался в непростом положении, так как на него одновременно «давят» два агрессивных политика мирового масштаба – американский президент Трамп и президент России Путин.

    Президенту Украины надо быть очень острожным, ибо и Трамп и Путин отличаются пониженной геополитической ответственностью и желанием просто использовать неопытного украинского президента в своих целях.

    С одной стороны, на Зеленского давит Трамп, который настойчиво требует от Украины компромат на Демократическую партию США.

    С другой стороны, на Зеленского наседает Путин, который требует признания сепаратизма на Донбассе по любой формуле и в любом формате.

    При этом, ни Трамп и Путин не собираются выполнять свои обещания перед Зеленским, ибо не считают его равным себе.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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