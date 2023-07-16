Післясмак Вільнюса. Що варто врахувати президенту Зеленському
Приписування Заходу відповідальності за перебіг російсько-української війни викличе зворотну реакцію в НАТО
Треба чітко зрозуміти, що НАТО та Захід нам нічого не винен.
Спроба офіційного Києва зробити Захід у чомусь винним означає, що, з одного боку, Офіс президента несвідомо і неприємно використовує у своїй аргументації московські наративи, що Захід – це зло і цинічний суб'єкт геополітики, який думає тільки про себе. З іншого боку, «перетворення» київськими політиками Заходу на винуватця всіх українських лих прирівнює вплив Заходу і Росії, що образливо для Заходу і приємно для Кремля.
Зрештою, приписування Заходу відповідальності за перебіг російсько-української війни викличе зворотну реакцію в НАТО і може означати втрату темпів реальної допомоги в боротьбі з агресором, принаймні за цього політичного керівництва України.
Але удача ще не відвернулася від президента Зеленського, і він має швидко навчитися відрізняти дрібні політично-інтриги рівня Офісу президента, кавалерійські наскоки від серйозної геополітики та необхідність дипломатичної майстерності замість експромту й самопіару.
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