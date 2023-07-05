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Зеленський призначив послів України в двох країнах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський призначив послів України в двох країнах
Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про призначення дипломатів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Юрій Полюхович стане послом України в Еквадорі, а Оксана Маркарова – послом України в Антигуа і Барбуді

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах за сумісництвом. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Таким чином Юрій Полюхович став послом України в Республіці Еквадор. За сумісництвом він є послом України в Перу.

Юрій Полюхович став новим послом в Еквадорі
Юрій Полюхович став новим послом в Еквадорі
скріншот: Офіс президента

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова стала послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

Призначення Оксани Маркарової
Призначення Оксани Маркарової
скріншот: Офіс президента

Нагадаємо, що МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. 

За майже два місяці Міністерство закордонних справ заявило, що знайшло майже 30 «дуже сильних кандидатів» на посаду послів України. Близько сотні мотивованих і сильних кандидатів явно не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. Їм обіцяють запропонувати на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами взяти участь у відкритих конкурсах МЗС на посади за кордоном або в доборі на посади в Києві.

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Теги: Володимир Зеленський Перу Оксана Маркарова Еквадор

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