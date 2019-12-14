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    Думки вголос

    Приїхав до Києва російський пропагандистський канал і почалися арешти добровольців...

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Приїхав до Києва російський пропагандистський канал і почалися арешти добровольців...

    Підступна випадковість

    Мовою оригіналу

    Неожиданно в Киев приехала российская съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России, которая вероломно напала на Украину и оккупировала Донбасс и Крым.
    Заметьте, в Украину срочно приехали не либеральные журналисты «Эхо», «Новой газеты» или телеканала «Дождь», а военные журналисты.
    Но стоило только российским тележурналистам «Звезды» приехать в Киев, как вдруг в столице, внезапно начались аресты добровольцев и ветеранов и АТО с целью найти среди них вероятного убийцу белорусского журналиста Шеремета, погибшего несколько лет назад. Три года шло огромное и тщательное расследования этого преступления, но именно сегодня, в день прибытия группы военных корреспондентов России начались аресты подозреваемых - ни днем раньше, ни днем позже. Какое совпадение. Зато, мы теперь знаем каким будет первый пропагандистский и антиукраинский материал телеканала «Звезда» - нашего противника. Это будет репортаж из Киева о разгуле преступности среди украинских добровольцев и ветеранов АТО, которые превращаются в банды, запугивающих и убивающих честных бизнесменов, и политических противников власти. А что еще нужно российскому телезрителю в информации из Украины под Новый год, кроме такой «чернухи».
    В свою очередь, МВД Украины,под Новый год, есть чем отчитаться перед украинским обществом в своих успехах в борьбе с элитной коррупцией и мафией, в отличии от «вялотекущих» ГПУ, НАБУ, СБУ и ГБР, у которые так и «не дошли руки» до посадок видных коррупционеров прошлого и нынешнего режима власти. А министр МВД Украины Аваков выглядит настоящим «железным человеком», мужественным борцом на фоне полупрофессиональных, «искусственных», случайных депутатов и министров.
    При этом не следует забывать, что во времена бывшего президента правоохранительные органы усердно «кормили» нас сенсационной информацией о заговоре Савченко, убийстве Бабченко, бунте «Торнадо», нагнетая социально-политическую напряженность в стране. Надеемся, что в этот раз, у этих же правоохранителей «прокола» не будет и они, действительно, ищут убийцу Шеремета, а не отвлекают общественное мнение от какой-нибудь политической авантюры.
    Только непонятно, зачем это все это, именно сейчас, президенту Украины Зеленскому?

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія АТО ЗМІ СБУ пропаганда НАБУ Павло Шеремет
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