Приїхав до Києва російський пропагандистський канал і почалися арешти добровольців...

Підступна випадковість

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Но стоило только российским тележурналистам «Звезды» приехать в Киев, как вдруг в столице, внезапно начались аресты добровольцев и ветеранов и АТО с целью найти среди них вероятного убийцу белорусского журналиста Шеремета, погибшего несколько лет назад. Три года шло огромное и тщательное расследования этого преступления, но именно сегодня, в день прибытия группы военных корреспондентов России начались аресты подозреваемых - ни днем раньше, ни днем позже. Какое совпадение. Зато, мы теперь знаем каким будет первый пропагандистский и антиукраинский материал телеканала «Звезда» - нашего противника. Это будет репортаж из Киева о разгуле преступности среди украинских добровольцев и ветеранов АТО, которые превращаются в банды, запугивающих и убивающих честных бизнесменов, и политических противников власти. А что еще нужно российскому телезрителю в информации из Украины под Новый год, кроме такой «чернухи».

В свою очередь, МВД Украины,под Новый год, есть чем отчитаться перед украинским обществом в своих успехах в борьбе с элитной коррупцией и мафией, в отличии от «вялотекущих» ГПУ, НАБУ, СБУ и ГБР, у которые так и «не дошли руки» до посадок видных коррупционеров прошлого и нынешнего режима власти. А министр МВД Украины Аваков выглядит настоящим «железным человеком», мужественным борцом на фоне полупрофессиональных, «искусственных», случайных депутатов и министров.

При этом не следует забывать, что во времена бывшего президента правоохранительные органы усердно «кормили» нас сенсационной информацией о заговоре Савченко, убийстве Бабченко, бунте «Торнадо», нагнетая социально-политическую напряженность в стране. Надеемся, что в этот раз, у этих же правоохранителей «прокола» не будет и они, действительно, ищут убийцу Шеремета, а не отвлекают общественное мнение от какой-нибудь политической авантюры.

Только непонятно, зачем это все это, именно сейчас, президенту Украины Зеленскому?